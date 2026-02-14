小年夜各地多為晴到多雲 白天溫暖偏熱

中央氣象署表示，明天小年夜天氣穩定與今天相似，各地大多為晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫雨，花東地區有零星降雨。白天溫暖偏熱，局部空曠地區及近山區平地清晨溫度較低。

交通部中央氣象署表示，明天白天溫暖偏熱，彰化以北沿海高溫約23至26度，其他北部及東半部高溫約25至28度，中南部高溫可達27至30度；夜晚清晨輻射冷卻影響，各地溫度偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至17度，南部及花東約17至19度，局部地區清晨溫度較低，早晚請適時增減衣物。

明天離島天氣部分，氣象署表示，澎湖晴時多雲，20至24度；金門晴時多雲，15至24度；馬祖晴時多雲，12至16度。

能見度方面，氣象署說，中部以北地區於夜晚至上午間，以及金門、馬祖整天，容易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意路況安全及航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，15日環境風場為偏東風至東南風，清晨至上午西半部擴散條件較差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門、馬祖夜晚至上午、中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

此外，北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部以北清晨至上午可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南以南局部地區清晨至上午可能達紅色警示等級。

氣象署表示，今天雲量少，各地低溫約13到16度，新竹關西有10.1度低溫出現；白天各地高溫24至30度，其中最高溫是台南市玉井的32.1度；各地天氣為晴到多雲，僅花東地區及恆春半島有零星降雨。