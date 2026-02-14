快訊

好天氣只到明天！除夕變天 桃園以北降溫、降雨

小年夜各地多為晴到多雲 白天溫暖偏熱

中央社／ 台北14日電

中央氣象署表示，明天小年夜天氣穩定與今天相似，各地大多為晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫雨，花東地區有零星降雨。白天溫暖偏熱，局部空曠地區及近山區平地清晨溫度較低。

交通部中央氣象署表示，明天白天溫暖偏熱，彰化以北沿海高溫約23至26度，其他北部及東半部高溫約25至28度，中南部高溫可達27至30度；夜晚清晨輻射冷卻影響，各地溫度偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至17度，南部及花東約17至19度，局部地區清晨溫度較低，早晚請適時增減衣物。

明天離島天氣部分，氣象署表示，澎湖晴時多雲，20至24度；金門晴時多雲，15至24度；馬祖晴時多雲，12至16度。

能見度方面，氣象署說，中部以北地區於夜晚至上午間，以及金門、馬祖整天，容易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意路況安全及航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，15日環境風場為偏東風至東南風，清晨至上午西半部擴散條件較差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門、馬祖夜晚至上午、中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

此外，北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部以北清晨至上午可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南以南局部地區清晨至上午可能達紅色警示等級。

氣象署表示，今天雲量少，各地低溫約13到16度，新竹關西有10.1度低溫出現；白天各地高溫24至30度，其中最高溫是台南市玉井的32.1度；各地天氣為晴到多雲，僅花東地區及恆春半島有零星降雨。

馬祖 高溫 氣象署

延伸閱讀

預估小年夜國道交通南向是平日1.2倍 9大路段易塞

金門港旅服中心首迎春節輸運考驗 e-Gate最快10秒通關

小年夜必看5禁忌、4習俗！開運要吃「這碗」 1動作千萬別做：恐把財運搗碎

春節出勤給薪怎麼算？今年起小年夜至初三5天為國定假

相關新聞

好天氣只到明天！除夕變天 桃園以北降溫、降雨

把握明天最後好天氣！中央氣象署指出，明天仍會是溫暖晴天，但後天的除夕將變天，桃園以北地區會有局部降雨，氣溫也會從明天的2...

預估小年夜國道交通南向是平日1.2倍 9大路段易塞

明日(2/15)為春節連續假期第2日(小年夜)，交通部高公局預估國道交通量為102百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車...

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

春節旅遊兩樣情！蜆港、富國島包機滿 海外過年取代國旅走春

春節連假向來是國旅旺季，但今年明顯轉向，受物價、飯店房價上漲及長假期影響，不少人精算後決定出國更划算，帶動海外團與包機熱...

全球最強護照排行榜公布！「這國」登榜首 台灣可免簽135國、升至32名

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首，日本與韓國...

美豬3年後降半稅 農業部：對國產豬影響有限、推動養豬轉型升級

台美對等貿易協定已13日簽署，農業部表示，鑒於養豬長期位居我國單項農產品產值首位，經過多次談判折衝，爭取到豬肉品項關稅減...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。