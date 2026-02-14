小年夜國道估9路段壅塞 建議南向用路人下午出發

明天小年夜為春節連假第2天，高公局預判9個重點壅塞路段，包括國1楊梅至新竹；彰化系統至埔鹽系統；國3土城至關西等，建議南向用路人於下午時段出發，節省寶貴時間。

根據交通部高速公路局新聞稿，明天預估國道交通量為102百萬車公里，為年平均平日93百萬車公里的1.1倍，其中南向交通量可達58百萬車公里，為年平均平日47百萬車公里的1.2倍。

高公局表示，預判明天有9個重點壅塞路段，包括：國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3土城至關西、快官至霧峰；國5南港系統至頭城；國10鼎金系統至燕巢系統；國4潭子系統至豐勢；國6東草屯至霧峰系統；國10仁武至左營端。高公局建議南向用路人於下午時段出發，以節省時間。

高公局呼籲，春節期間南來北往交通量大，請儘量利用國道客運、台鐵及高鐵。另外，假期間國道交通負荷重，請多利用西濱公路台15、台61、台74、台74甲、台63、台31、台3、台1、台2、台9等道路，以避開國道壅塞路段。

氣象署提醒，春節期間要注意「霧」對交通的影響，至明天回暖期間，中部以北地區易有低雲或霧影響能見度，高公局呼籲開車務必保持行車安全間距，遇能見度不佳時，需開啟霧燈及頭燈、適度減速、避免頻繁變換車道，若能見度嚴重不足，建議可前往服務區暫停稍事休息，或從最近交流道駛離國道。

此外，今天下午國道除少部分路段因事故導致局部壅塞外，其餘路段行車大致正常。截至17時，國道交通量為76.3百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里。