好天氣只到明天！除夕變天 桃園以北降溫、降雨

把握明天最後好天氣！中央氣象署指出，明天仍會是溫暖晴天，但後天的除夕將變天，桃園以北地區會有局部降雨，氣溫也會從明天的27到30度，降到16度到21度。

中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，明天跟今天一樣都是穩定天氣，可見晴朗陽光，只有花東、恆春半島會有零星降雨，全台白天高溫來到27到30度，僅台中、彰化以北沿地區因夜間起霧，白天水氣殘留，高溫為23到25度。他也提醒，因夜間雲層不多，受輻射冷卻影響，日夜溫差大，夜間溫度會降到16度左右，中部近山區的平地只有14、15度。

劉沛滕指出，受到鋒面、東北季風影響，16日（除夕）將變天，特別是桃園以北地區降雨範圍廣，北部、東半部都會有局部、零星降雨。

劉沛滕說，18日（大年初二）水氣減少，風向仍為東北、偏東南風，除位於迎風面的東半部地區、大台北東側如坪林、汐止會有局部降雨，西半部地區多雲到晴，初二到初五天氣皆如此，隨著時間越往後，降雨範圍越小。