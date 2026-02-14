快訊

好天氣只到明天！除夕變天 桃園以北降溫、降雨

做對「馬」上賺！2026赤馬年開運必看 2大方位放錯東西恐斷財路

火馬年求好運發大財！統整必拜財神廟 舊錢母3大禁忌沒賺錢先破財

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
把握明天最後好天氣！中央氣象署指出，明天仍會是溫暖晴天，但後天的除夕將變天，桃園以北地區會有局部降雨，氣溫也會從明天的27到30度，降到16度到21度。

中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，明天跟今天一樣都是穩定天氣，可見晴朗陽光，只有花東、恆春半島會有零星降雨，全台白天高溫來到27到30度，僅台中、彰化以北沿地區因夜間起霧，白天水氣殘留，高溫為23到25度。他也提醒，因夜間雲層不多，受輻射冷卻影響，日夜溫差大，夜間溫度會降到16度左右，中部近山區的平地只有14、15度。

劉沛滕指出，受到鋒面、東北季風影響，16日（除夕）將變天，特別是桃園以北地區降雨範圍廣，北部、東半部都會有局部、零星降雨。

劉沛滕說，18日（大年初二）水氣減少，風向仍為東北、偏東南風，除位於迎風面的東半部地區、大台北東側如坪林、汐止會有局部降雨，西半部地區多雲到晴，初二到初五天氣皆如此，隨著時間越往後，降雨範圍越小。

氣溫部分，同樣從除夕起降溫。劉沛滕說，北台灣除夕降溫至16到21度，中南部溫度略降，但不明顯，中部地區降至16到26度，南部地區18到29度。他進一步說，較低溫出現在初一、初二，受東北季風影響，這兩天偏涼，北台灣低溫14到16度，高溫也不會超過20度，中南部低溫為15、16度，中部高溫25度、南部28度，日夜溫差大，傍晚溫度將下降。

春節連假期間降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
春節連假期間降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

