預估小年夜國道交通南向是平日1.2倍 9大路段易塞

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
小年夜國道交通易塞路段。高公局提供
明日(2/15)為春節連續假期第2日(小年夜)，交通部高公局預估國道交通量為102百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車公里)之1.1倍，其中南向交通量可達58百萬車公里，為年平均平日(47百萬車公里)的1.2倍。

高公局預判明日重點壅塞路段包括南(東)向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。北(西)向：國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。

高公局建議南向用路人建議於下午時段出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括：單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等，高公局呼籲春節期間南來北往交通量大，請儘量利用國道客運、台鐵及高鐵。另假期間國道交通負荷重，請多利用西濱公路（台15、台61）、台74及台74甲、台63、台31、台3、台1、台2、台9等道路，以避開國道壅塞路段。

另氣象署提醒，春節期間要注意「霧」對交通的影響，至小年夜(2/15)回暖期間，中部以北地區易有低雲或霧影響能見度，高公局呼籲開車務必保持行車安全間距，遇能見度不佳時，需啟亮霧及頭燈、適度減速、避免頻繁變換車道，若能見度嚴重不足，建議可前往服務區暫停稍事休息或從最近交流道駛離國道。

小年夜國道交通疏導措施。高公局提供
小年夜國道交通疏導措施。高公局提供

