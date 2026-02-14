快訊

全球最強護照排行榜公布！「這國」登榜首 台灣可免簽135國、升至32名

震驚外交圈！「迷糊大使」丟機密後又出事 帶小26歲正妹助理爽住官邸

針對性犯案？疑嫌犯親送包裹到家門口 宜蘭爆炸案害2傷「現場採到火藥」

聽新聞
0:00 / 0:00

春節旅遊兩樣情！蜆港、富國島包機滿 海外過年取代國旅走春

聯合報／ 記者黃寅賴香珊／台中即時報導
台中市華府旅遊公關總經理陳育琳說，春節期間出國度假的民眾增多。圖／華府旅遊提供
台中市華府旅遊公關總經理陳育琳說，春節期間出國度假的民眾增多。圖／華府旅遊提供

春節連假向來是國旅旺季，但今年明顯轉向，受物價、飯店房價上漲及長假期影響，不少人精算後決定出國更划算，帶動海外團與包機熱銷；反觀國內旅宿訂房升溫慢，呈現「出國熱、國旅冷」兩樣情。

張姓營建業者全家六口小年夜赴越南胡志明市自助旅行，每人「機加酒」約三萬元，不用忙著準備年菜，也避開國旅高房價。南投曾姓男子全家赴越南五天四夜，刻意搭紅眼班機，整體預算甚至比國旅住高檔飯店二、三晚更便宜，他平日每兩周返鄉陪伴長輩，家人也支持理性規畫年假。

不過，林姓公務員說，原本全家想去日本福岡，但春節機票加上酒店價格，每人至少要花四萬元，全家都去負擔不低，但他也擔心連假國旅品質不佳，最後決定留在家中追劇。

旅遊業者指出，春節期間赴越南蜆港、富國島包機全數客滿，日本、新加坡等團體行程也早額滿；但國內部分飯店訂房率僅約五成，房價漲幅不若以往明顯。長假加上價格差距，使不少家庭改以海外旅行取代傳統走春。

華府旅遊公關總經理陳育琳表示，國內品質好的飯店平日房價動輒二、三萬元，春節期間更高，相較之下，泰國五天團費約二、三萬元，越南蜆港行程約四至五萬元，讓人興起「不如出國」的想法。

以台中直飛蜆港為例，每周原有二至三班包機，春節期間全滿，另加開富國島航班。陳育琳觀察，年輕世代對除夕團圓具彈性，不因儀式綁住假期。

旅宿業者胡智鈞指出，受假期長與越南直飛影響，今年春節國內訂房速度較往年慢，物價與人力成本上升，房價難以下調，但愈接近年節，觀望的消費者仍會下訂。業者分析，國內物價高漲、出國交通便利，春節出遊選擇重新洗牌。

台中市華府旅遊公關總經理陳育琳說，春節期間出國度假的民眾增多。圖／華府旅遊提供
台中市華府旅遊公關總經理陳育琳說，春節期間出國度假的民眾增多。圖／華府旅遊提供
台中市華府旅遊公關總經理陳育琳說，春節期間出國度假的民眾增多。圖／華府旅遊提供
台中市華府旅遊公關總經理陳育琳說，春節期間出國度假的民眾增多。圖／華府旅遊提供

春節 國旅 越南

延伸閱讀

春節返鄉不擔心 公路局備足運能推優惠最高享42折

春節首日慰勞警察 侯友宜：市府永遠當後盾

賴清德視察春節醫療量能 衛福部16億元獎勵開診避免急診大壅塞再現

馬年春節搭公路客運最高享42折 北高單程最低僅要361元

相關新聞

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

台中市衛生局公布，昨接獲疾病管制署通知，新增一名境外移入麻疹確診者，這名4旬男子是在2月初由馬來西亞返國，昨經中央實驗室...

獨／Gogoro車主沒騎車2年「被罰5萬」！1關鍵網全不挺「你的問題」 官方回應了

不管是油車還是電車，你會多久保養一次你的愛車呢？一名擁有一台Gogoro 電動車 的網友聲稱自己因2年未騎電動機車 ，導致客服要求他賠5萬元罰款 ，讓他驚訝「這是真的假的」引起熱議，幾乎車主 一面倒不挺他，《科技玩家》也收到Gogoro回應及相關合約 規範。

全球最強護照排行榜公布！「這國」登榜首 台灣可免簽135國、升至32名

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首，日本與韓國...

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

春節旅遊兩樣情！蜆港、富國島包機滿 海外過年取代國旅走春

春節連假向來是國旅旺季，但今年明顯轉向，受物價、飯店房價上漲及長假期影響，不少人精算後決定出國更划算，帶動海外團與包機熱...

春節連假首日 國道一號彰化段出現返鄉車潮

今天開始一連9天的農曆新年連續假期，國道一號彰化段傍晚出現大量返鄉車潮，車輛走走停停，建議民眾短途勿上國道避開塞車，路前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。