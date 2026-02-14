春節旅遊兩樣情！蜆港、富國島包機滿 海外過年取代國旅走春

春節連假向來是國旅旺季，但今年明顯轉向，受物價、飯店房價上漲及長假期影響，不少人精算後決定出國更划算，帶動海外團與包機熱銷；反觀國內旅宿訂房升溫慢，呈現「出國熱、國旅冷」兩樣情。

張姓營建業者全家六口小年夜赴越南胡志明市自助旅行，每人「機加酒」約三萬元，不用忙著準備年菜，也避開國旅高房價。南投曾姓男子全家赴越南五天四夜，刻意搭紅眼班機，整體預算甚至比國旅住高檔飯店二、三晚更便宜，他平日每兩周返鄉陪伴長輩，家人也支持理性規畫年假。

不過，林姓公務員說，原本全家想去日本福岡，但春節機票加上酒店價格，每人至少要花四萬元，全家都去負擔不低，但他也擔心連假國旅品質不佳，最後決定留在家中追劇。

旅遊業者指出，春節期間赴越南蜆港、富國島包機全數客滿，日本、新加坡等團體行程也早額滿；但國內部分飯店訂房率僅約五成，房價漲幅不若以往明顯。長假加上價格差距，使不少家庭改以海外旅行取代傳統走春。

華府旅遊公關總經理陳育琳表示，國內品質好的飯店平日房價動輒二、三萬元，春節期間更高，相較之下，泰國五天團費約二、三萬元，越南蜆港行程約四至五萬元，讓人興起「不如出國」的想法。

以台中直飛蜆港為例，每周原有二至三班包機，春節期間全滿，另加開富國島航班。陳育琳觀察，年輕世代對除夕團圓具彈性，不因儀式綁住假期。