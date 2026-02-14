快訊

全球最強護照排行榜公布！「這國」登榜首 台灣可免簽135國、升至32名

震驚外交圈！「迷糊大使」丟機密後又出事 帶小26歲正妹助理爽住官邸

針對性犯案？疑嫌犯親送包裹到家門口 宜蘭爆炸案害2傷「現場採到火藥」

全球最強護照排行榜公布！「這國」登榜首 台灣可免簽135國、升至32名

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導
英國恒理環球顧問事務所有限公司公布最新「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首；台灣名次升至第32。圖為台灣護照封面。圖／聯合報報系資料照
英國恒理環球顧問事務所有限公司公布最新「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首；台灣名次升至第32。圖為台灣護照封面。圖／聯合報報系資料照

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首，日本與韓國並列第二。台灣名次升至第32，可免簽證通行135個國家和地區。

總部位於倫敦的恒理環球顧問事務所有限公司創建的恒理護照指數（Henley Passport Index），是全球首創且最具權威性的護照排名，依據持有人可免事先申請簽證前往的目的地數量進行評比。該指數涵蓋199本護照與227個旅行目的地，為用戶提供最全面、最可靠的全球通行和旅行資訊。

根據恒理護照指數最新排名，新加坡再度蟬聯榜首，持星國護照者可免簽前往192個旅行目的地，日本與韓國並列第二，可免簽進入187個國家和地區。

瑞典和阿拉伯聯合大公國（UAE）並列第三，可免簽進入186個旅行目的地。

比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、西班牙和瑞士並列第4，可暢行無阻前往185個目的地；奧地利、希臘、馬爾他和葡萄牙並列第5，可免簽進入184個國家與地區。

台灣名列第32，較上次評比前進1個名次，可免簽證通行135個國家和地區。

美國維持在第十名不變，可免簽進入179個目的地。美國曾在2025年底首度跌出十名之外。

中國護照免簽僅82國，與波札那並列第56名。

伊拉克和敘利亞各居第99及100名，可免簽證通行29和26個國家。敬陪末座的仍是阿富汗，排名第101，僅可免簽前往24個國家和地區。

免簽 護照 簽證 新加坡

延伸閱讀

英邊境管制趨嚴：雙重國籍者若無有效英國護照 禁止入境

16大航空春節優惠懶人包！最低55折、飛新加坡單程2,138元起

2025全球清廉印象指數「台灣排名曝」 新加坡亞太第一、全球第3

偷出國怕被男友發現 意想天開塗改護照出入境章被送辦

相關新聞

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

台中市衛生局公布，昨接獲疾病管制署通知，新增一名境外移入麻疹確診者，這名4旬男子是在2月初由馬來西亞返國，昨經中央實驗室...

獨／Gogoro車主沒騎車2年「被罰5萬」！1關鍵網全不挺「你的問題」 官方回應了

不管是油車還是電車，你會多久保養一次你的愛車呢？一名擁有一台Gogoro 電動車 的網友聲稱自己因2年未騎電動機車 ，導致客服要求他賠5萬元罰款 ，讓他驚訝「這是真的假的」引起熱議，幾乎車主 一面倒不挺他，《科技玩家》也收到Gogoro回應及相關合約 規範。

全球最強護照排行榜公布！「這國」登榜首 台灣可免簽135國、升至32名

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首，日本與韓國...

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

春節旅遊兩樣情！蜆港、富國島包機滿 海外過年取代國旅走春

春節連假向來是國旅旺季，但今年明顯轉向，受物價、飯店房價上漲及長假期影響，不少人精算後決定出國更划算，帶動海外團與包機熱...

春節連假首日 國道一號彰化段出現返鄉車潮

今天開始一連9天的農曆新年連續假期，國道一號彰化段傍晚出現大量返鄉車潮，車輛走走停停，建議民眾短途勿上國道避開塞車，路前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。