春節首日路況良好 交通部提醒可善用幸福公路APP即時掌握路況
2026年春節假期第1日，僅台2線淡水竹圍至紅樹林路段、台65線接國3土城交流道、台65線接國1五股交流道出現短暫車多壅塞之情況，其餘路段皆為順暢。公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛5,937班次，疏運105,934人；東部國道客運路線共計行駛1,555班次，疏運27,136人。
公路局指出，15日為春節連續假期第二日，亦為小年夜，預估返鄉的車潮會逐漸湧現，包含台65線國3土城交流道（南向）、台64線國3中和交流道（東向）、台74線台中環線接國3、台86線仁德系統（南向）、台1線水底寮～楓港、台2線/台2乙線關渡～淡水（東向）、台2線萬里～大武崙等路段，建議用路人多利用幸福公路APP，於出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。
公路局提醒，明日為春節連續假期第2日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有67.19%空位，東部國道客運尚有83.96%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。