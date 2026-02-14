春節連假首日公路多順暢 估小年夜現返鄉車潮

快訊

中央社／ 台北14日電

春節連假首日，公路局統計僅台2線淡水竹圍至紅樹林、台65線接國3土城交流道、台65線接國1五股交流道短暫車多壅塞，其餘路段皆順暢；明天預估返鄉車潮將逐漸湧現。

今天是春節9天連假第1天。交通部公路局透過新聞稿表示，今天僅台2線淡水竹圍至紅樹林路段、台65線接國3土城交流道、台65線接國1五股交流道出現短暫車多壅塞情況，其餘路段皆為順暢。

明天是小年夜，公路局預估，返鄉車潮會逐漸湧現，重點路段包含台65線國3土城交流道（南向）、台64線國3中和交流道（東向）、台74線台中環線接國3、台86線仁德系統（南向）、台1線水底寮－楓港、台2線／台2乙線關渡－淡水（東向）、台2線萬里－大武崙等路段。

公路局建議，用路人可多利用幸福公路APP，於出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛5937班次，疏運10萬5934人；東部國道客運路線共計行駛1555班次，疏運2萬7136人。

明天是春節連續假期第2天，公路局指出，依據目前預售情形，西部國道客運尚有67.19%空位，東部國道客運尚有83.96%空位，有需求民眾可至各客運業者網站查詢。

