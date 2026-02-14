美乳零關稅…農業部：產業升級、標章管理 確保國產鮮乳優勢

美國液態乳將降至零關稅，引發酪農憂心受衝擊。農業部說，美國鮮乳僅占國人總消費量8%，對美降稅雖可增加美國產品的價格優勢，但國產鮮乳才是國人首要考量，預期美乳降稅後是進口國產品相互競爭，對國產鮮乳影響有限。農業部除持續推動養牛產業升級轉型計畫，也編列農安基金，從生產、加工、通路強化產業體質，協助酪農產業提高競爭優勢。

農業部指出，國產鮮乳長期自給率維持約9成，美國鮮乳僅約占國人總消費量8%，對美降稅雖可增加美國產品的價格優勢，但長期以來，在地新鮮一直是國人選購乳品的首要考量，且美國鮮乳以賣場自有品牌為主要通路，預期降稅後將是進口國產品相互競爭，對國產鮮乳影響有限。

農業部指出，國內年產生乳約45.3萬公噸，其中85%(約38.5萬公噸)製成鮮乳。在政府長期投入輔導與資源支持下，酪農產業已具備穩定供應、品質提升與持續發展的穩健基礎。我國113年鮮乳總進口量約3.9萬公噸，其中自美進口3.3萬公噸，占鮮乳總進口量85%，約占國人鮮乳總消費量8%。

為因應紐西蘭液態乳自114年起零關稅進口，農業部持續輔導國內酪農產業升級，更啟動與連鎖加盟促進協會合作，強化國產鮮乳與餐飲結合，在手搖飲連鎖店使用國產鮮乳部分已見成效，114年冰磚奶進口量為2.47萬公噸，較113年2.64萬公噸減幅達6.3%，顯見對酪農產業的支持方案已有成效。另113及114年液態乳進口量持平，呈現進口國間競爭消長，台灣鮮乳市占率仍維穩不變，仍是國人消費首選。

農業部說，為強化市場區隔，已將「台灣鮮乳標章」升級為「證明標章」，並由衛福部修正乳品標示相關規定，預計自今年7月起，僅有取得鮮乳標章、優良農產品(CAS)或產銷履歷(TAP)等標章的國產牛羊乳，才能標示為「鮮乳」，讓消費者能清楚辨識國產鮮乳與進口牛乳。

農業部強調，國人對國產鮮乳消費黏著度高，已推動113年至116年4年期「養牛產業全面升級轉型計畫」，平均每年投入約6億元，並成立農安基金，擴編韌性特別預算，從生產、加工及通路各階段全面強化產業體質，包括輔導牛場及加工場域設施(備)升級、精進乳牛死亡保險、輔導開發多元乳製品、運用鮮乳標章加強台灣鮮乳品牌區隔，以及獎勵業者使用國產鮮乳等，全面協助酪農產業提高競爭優勢。