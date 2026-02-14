快訊

神似敦煌壁畫美人！陸汕頭13歲女孩飄仙氣登熱搜 家長：紅了是意外

台美貿易協定晶片投資細節？FT：要等4月川習會後揭曉 台積將額外投資

美豬3年後降半稅 農業部：對國產豬影響有限、推動養豬轉型升級

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
圖/農業部提供
圖/農業部提供

台美對等貿易協定已13日簽署，農業部表示，鑒於養豬長期位居我國單項農產品產值首位，經過多次談判折衝，爭取到豬肉品項關稅減半且有緩衝期(第3年調整至6.3%至10%)、調製豬肉及重要雜碎(如豬腳)為關稅減半或降至10%，將可能影響降至最低，農業部也將持續投入資源，擴大輔導養豬轉型升級。

農業部表示，國人長期高度偏好台灣豬，113年美豬進口占總進口量7.9%，僅占國人豬肉消費量未及1%，且美豬降稅後，價格仍高於加拿大豬肉，未來主要將與加拿大、歐洲及巴拉圭等國產品互相競爭替代，對國產豬肉影響極為有限。

農業部進一步說明，國產豬肉自給率近9成，國人消費型態以溫體豬為主，進口與國產存有明顯市場區隔。113年豬肉(含雜碎)進口量約10.2萬公噸，主要進口國依序為加拿大41.2%、西班牙18.2%、巴拉圭8.6%、美國7.9%、丹麥6.8%、荷蘭5.9%、法國5.4%等，其中美豬占國人消費量未及1%，主要供應餐飲、團膳通路或做為加工原料使用。至於114年丹麥、法國及巴拉圭豬肉進口量有所成長，美豬也從113年排序第4位降至114年第6位，占比由7.9%降至6.7%，各國豬肉進口量受市場需求影響呈現消長變動，國產豬肉則始終維持高市占率。

農業部說，對美國豬肉降稅後，美豬價格仍將高於加拿大豬肉，未來將與加拿大、歐洲及巴拉圭等國豬肉競爭；另114年11月西班牙豬肉因非洲豬瘟無法出口，美豬也有優先取代西班牙進口份額(約18%)的可能性。

農業部強調，養豬產業在110至113年百億基金投入後，已奠定強本革新的穩固基礎，隨後更繼續執行114至117年養豬接續中程計畫，4年總共將投入經費50.52億元，未來也將成立300億元農安基金，擴編韌性特別預算，擴大輔導養豬全面轉型升級。

農業部重申，豬肉產品原產地標示維持現狀不變，適用於本國及所有進口豬肉，提供國人透明化資訊供作為選購參考。農業部將持續全力協助產業，做台灣豬堅實的靠山與後盾，擴大養豬高效生產轉型，落實豬肉溯源及提升品質。

