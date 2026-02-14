不到一個月芭樂產地價慘下滑 重回親民價消費者有口福
「菜金菜土」也適用形容水果，約20天前彰化縣芭樂產地收購價每台斤約60元至70元，今下滑到10元至20元，溪州鄉農會分析芭樂產量增加，同時間蜜棗、柑橘等水果上市競爭，導致價格一路滑落。
番石榴又稱芭樂，被視為國民水果，去年7月至8月接連颱風豪大雨，中南部芭樂受損嚴重，價格節節升高，20天前收購買飆至每公斤平均60元至70元，換算每台斤100元至170元，創最近10年新高紀錄，超市兩顆大芭樂特價99元，零售市場6顆中型芭樂300元，未必水果攤都有芭樂可賣。
不到1個月，天然災害過後的芭樂欉在農民悉心照顧下結實纍纍，春節前大量採收。溪州鄉農會總幹事彭顯賦今表示，蜜棗、茂谷柑、柳丁等柑橘類水果都在過年前上市，尤其蜜棗、茂谷柑是春節送禮水果之一，芭樂受量多、其它水果競爭的影響，產地交易價逐漸下跌，品級普通的芭樂產地批發價每公斤10元至20元，品級較高的20多元。
彭顯賦指出，這一波芭樂價格低檔將到春節連假前，現在芭樂欉上套袋的果實外表轉白綠，預計本月底、3月初採收，將又有一波低價，喜歡吃芭樂的民眾有福了，一直到3月的芭樂價格都很穩定、親民。
應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地想吃平價芭樂須再等一個月。
番石榴全台種植面積排名依序為高雄市、台南市、彰化縣。彰化縣約1374公頃，縣內最大產地在溪州鄉約524公頃，社頭鄉約260公頃排名第二。
