快訊

神似敦煌壁畫美人！陸汕頭13歲女孩飄仙氣登熱搜 家長：紅了是意外

台美貿易協定晶片投資細節？FT：要等4月川習會後揭曉 台積將額外投資

不到一個月芭樂產地價慘下滑 重回親民價消費者有口福

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
番石榴（芭樂）價格又回到親民價位。記者簡慧珍／攝影
番石榴（芭樂）價格又回到親民價位。記者簡慧珍／攝影

「菜金菜土」也適用形容水果，約20天前彰化縣芭樂產地收購價每台斤約60元至70元，今下滑到10元至20元，溪州鄉農會分析芭樂產量增加，同時間蜜棗、柑橘等水果上市競爭，導致價格一路滑落。

番石榴又稱芭樂，被視為國民水果，去年7月至8月接連颱風豪大雨，中南部芭樂受損嚴重，價格節節升高，20天前收購買飆至每公斤平均60元至70元，換算每台斤100元至170元，創最近10年新高紀錄，超市兩顆大芭樂特價99元，零售市場6顆中型芭樂300元，未必水果攤都有芭樂可賣。

不到1個月，天然災害過後的芭樂欉在農民悉心照顧下結實纍纍，春節前大量採收。溪州鄉農會總幹事彭顯賦今表示，蜜棗、茂谷柑、柳丁等柑橘類水果都在過年前上市，尤其蜜棗、茂谷柑是春節送禮水果之一，芭樂受量多、其它水果競爭的影響，產地交易價逐漸下跌，品級普通的芭樂產地批發價每公斤10元至20元，品級較高的20多元。

彭顯賦指出，這一波芭樂價格低檔將到春節連假前，現在芭樂欉上套袋的果實外表轉白綠，預計本月底、3月初採收，將又有一波低價，喜歡吃芭樂的民眾有福了，一直到3月的芭樂價格都很穩定、親民。

應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地想吃平價芭樂須再等一個月。

番石榴全台種植面積排名依序為高雄市、台南市、彰化縣。彰化縣約1374公頃，縣內最大產地在溪州鄉約524公頃，社頭鄉約260公頃排名第二。

芭樂欉套袋芭樂再個半個多月陸續採收上市。記者簡慧珍／攝影
芭樂欉套袋芭樂再個半個多月陸續採收上市。記者簡慧珍／攝影

水果 產地

延伸閱讀

過年詐團也放假？彰警：網路全年無休 在家上網須防詐

芭樂配泰式酸辣醬！7-ELEVEN「東南亞美食」新貨到　首推「就醬吃芭樂」

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

彰化「芭樂公主」遭砍26刀慘死…手掌只有皮連著 狠男友判無期定讞

相關新聞

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

台中市衛生局公布，昨接獲疾病管制署通知，新增一名境外移入麻疹確診者，這名4旬男子是在2月初由馬來西亞返國，昨經中央實驗室...

獨／Gogoro車主沒騎車2年「被罰5萬」！1關鍵網全不挺「你的問題」 官方回應了

不管是油車還是電車，你會多久保養一次你的愛車呢？一名擁有一台Gogoro 電動車 的網友聲稱自己因2年未騎電動機車 ，導致客服要求他賠5萬元罰款 ，讓他驚訝「這是真的假的」引起熱議，幾乎車主 一面倒不挺他，《科技玩家》也收到Gogoro回應及相關合約 規範。

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

美乳零關稅…農業部：產業升級、標章管理 確保國產鮮乳優勢

美國液態乳將降至零關稅，引發酪農憂心受衝擊。農業部說，美國鮮乳僅占國人總消費量8%，對美降稅雖可增加美國產品的價格優勢，...

美豬3年後降半稅 農業部：對國產豬影響有限、推動養豬轉型升級

台美對等貿易協定已13日簽署，農業部表示，鑒於養豬長期位居我國單項農產品產值首位，經過多次談判折衝，爭取到豬肉品項關稅減...

不到一個月芭樂產地價慘下滑 重回親民價消費者有口福

「菜金菜土」也適用形容水果，約20天前彰化縣芭樂產地收購價每台斤約60元至70元，今下滑到10元至20元，溪州鄉農會分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。