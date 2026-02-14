快訊

神似敦煌壁畫美人！陸汕頭13歲女孩飄仙氣登熱搜 家長：紅了是意外

台美貿易協定晶片投資細節？FT：要等4月川習會後揭曉 台積將額外投資

情人節別忘顧健康 愛滋篩檢限定優惠單筆折百

中央社／ 台北14日電

農曆春節連假首日也是西洋情人節。疾管署推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，今天起至28日，於自我篩檢官網訂購愛滋篩檢試劑，輸入優惠碼可享新台幣101元折抵優惠。

衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，2025年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數為879人，創2004年以來新低。

聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）2030年「95-95-95」愛滋防治目標，疾管署表示，台灣2025年約達「93-96-95」，即93%感染者知道自己感染、96%已知感染者接受治療、95%接受治療者病毒量成功抑制；仍有約7%愛滋感染者未知自身已感染。

M痘疫情部分，疾管署指出，國內今年1月新增5例M痘本土確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部4例及中部1例，經疫調皆為散發病例。國內自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年2月9日累計確診518例病例（483例本土及35例境外移入），社區疫情傳播風險持續。

全球近期M痘疫情呈下降趨勢，疾管署表示，去年全球累計98國報告5萬2000餘例病例，其中215例死亡。病例主要集中於非洲，以剛果民主共和國、幾內亞等國病例數為多，世界衛生組織（WHO）整體評估一般民眾傳播風險為低；惟有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，傳播風險則為中。

為鼓勵民眾主動了解自身健康狀況，疾管署推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，即日起至2月28日止，民眾至疾管署自我篩檢計畫官網（https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/），透過「網路訂購、超商取貨」通路訂購愛滋自我篩檢試劑，使用專屬優惠碼「LOVE2026」，即可享單筆訂單折抵「101元」優惠。完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張。

疾管署提醒，在甜蜜過節時，性行為應全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液。有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢，有不安全性行為者，建議每年至少進行1次篩檢。目前M痘疫苗庫存充足，全國共312家合作醫療院所可提供公費接種，符合M痘疫苗接種條件者，儘速完成2劑疫苗接種。

愛滋病 篩檢 疾管署

延伸閱讀

選對人差很大！　陳子玄情人節告白老公　甜認「餘生隊友是你」

情人節最大驚喜！夏于喬噴淚揭曉懷女兒　霸氣嗆聲：這輩子先屬於我

情人節特訓浪漫花海裡挑戰一日攝影師 蔣萬安：平常拍三寶比較多

今天情人節台南新營文化中心推出「情人節抽好禮」活動

相關新聞

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

台中市衛生局公布，昨接獲疾病管制署通知，新增一名境外移入麻疹確診者，這名4旬男子是在2月初由馬來西亞返國，昨經中央實驗室...

獨／Gogoro車主沒騎車2年「被罰5萬」！1關鍵網全不挺「你的問題」 官方回應了

不管是油車還是電車，你會多久保養一次你的愛車呢？一名擁有一台Gogoro 電動車 的網友聲稱自己因2年未騎電動機車 ，導致客服要求他賠5萬元罰款 ，讓他驚訝「這是真的假的」引起熱議，幾乎車主 一面倒不挺他，《科技玩家》也收到Gogoro回應及相關合約 規範。

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

美乳零關稅…農業部：產業升級、標章管理 確保國產鮮乳優勢

美國液態乳將降至零關稅，引發酪農憂心受衝擊。農業部說，美國鮮乳僅占國人總消費量8%，對美降稅雖可增加美國產品的價格優勢，...

美豬3年後降半稅 農業部：對國產豬影響有限、推動養豬轉型升級

台美對等貿易協定已13日簽署，農業部表示，鑒於養豬長期位居我國單項農產品產值首位，經過多次談判折衝，爭取到豬肉品項關稅減...

不到一個月芭樂產地價慘下滑 重回親民價消費者有口福

「菜金菜土」也適用形容水果，約20天前彰化縣芭樂產地收購價每台斤約60元至70元，今下滑到10元至20元，溪州鄉農會分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。