情人節別忘顧健康 愛滋篩檢限定優惠單筆折百
農曆春節連假首日也是西洋情人節。疾管署推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，今天起至28日，於自我篩檢官網訂購愛滋篩檢試劑，輸入優惠碼可享新台幣101元折抵優惠。
衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，2025年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數為879人，創2004年以來新低。
聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）2030年「95-95-95」愛滋防治目標，疾管署表示，台灣2025年約達「93-96-95」，即93%感染者知道自己感染、96%已知感染者接受治療、95%接受治療者病毒量成功抑制；仍有約7%愛滋感染者未知自身已感染。
M痘疫情部分，疾管署指出，國內今年1月新增5例M痘本土確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部4例及中部1例，經疫調皆為散發病例。國內自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年2月9日累計確診518例病例（483例本土及35例境外移入），社區疫情傳播風險持續。
全球近期M痘疫情呈下降趨勢，疾管署表示，去年全球累計98國報告5萬2000餘例病例，其中215例死亡。病例主要集中於非洲，以剛果民主共和國、幾內亞等國病例數為多，世界衛生組織（WHO）整體評估一般民眾傳播風險為低；惟有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，傳播風險則為中。
為鼓勵民眾主動了解自身健康狀況，疾管署推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，即日起至2月28日止，民眾至疾管署自我篩檢計畫官網（https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/），透過「網路訂購、超商取貨」通路訂購愛滋自我篩檢試劑，使用專屬優惠碼「LOVE2026」，即可享單筆訂單折抵「101元」優惠。完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張。
疾管署提醒，在甜蜜過節時，性行為應全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液。有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢，有不安全性行為者，建議每年至少進行1次篩檢。目前M痘疫苗庫存充足，全國共312家合作醫療院所可提供公費接種，符合M痘疫苗接種條件者，儘速完成2劑疫苗接種。
