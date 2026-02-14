快訊

小年夜必看5禁忌、4習俗！開運要吃「這碗」 1動作千萬別做：恐把財運搗碎

中科院嘉義i029工地鷹架突倒塌 5名工人高空墜落…骨折輕重傷送醫

經典賽／打線12安串回6分 中華隊熱身賽2連勝雄鷹

賴總統：未來善用大數據 優化緊急醫療、病床調度

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統到台北市立聯合醫院信義門診部，視察醫療整備及國定假日輕急症中心（UCC）運作情形。表示健保署挹注16億元鼓勵醫療院所、藥局於春節期間開診，應該可解決急診壅塞問題。記者林澔一／攝影
賴清德總統到台北市立聯合醫院信義門診部，視察醫療整備及國定假日輕急症中心（UCC）運作情形。表示健保署挹注16億元鼓勵醫療院所、藥局於春節期間開診，應該可解決急診壅塞問題。記者林澔一／攝影

賴清德總統14日視察「春節醫療量能暨周日及國定假日輕急症中心（UCC）」，肯定衛福部及醫界團隊提前因應急診壅塞問題，分流就醫需求。他說，未來將善用大數據，精準掌握假期就醫總量與病症類型，優化緊急醫療網與病床調度機制，持續精進制度設計。

賴總統抵達後，由衛福部石崇良部長、台北市立聯合醫院忠孝院區院長何清幼陪同前往檢傷區、「周日及國定假日輕急症中心」（UCC）診間、處置區、藥局等各區視導，了解實地情況，並慰勉醫療人員感謝其辛勞與奉獻。

賴總統致詞時首先提到，石部長去年接任衛福部長時，就曾提醒石部長注意春節期間大量病患湧至急診求醫的狀況，不僅造成民眾就醫不便，也可能讓急重症病患因無法及時就醫而影響到健康和生命。

他今天來到UCC視察，除了了解運作狀況及籌備情形外，也要向全國醫界表達感謝之意，大家一年365天、一天24小時，全年無休地在崗位上照顧民眾健康，十分辛苦。

賴總統表示，衛福部投入16億元經費推動「健保春節加成獎勵方案」，調升診察費、護理費及藥事服務費，台北市等地方政府及醫師、醫檢師、藥師、護理師、放射線師等各團隊也一起幫忙，醫學中心、區域醫院、地方醫院和診所團結合作，相信春節期間民眾就醫問題能迎刃而解。

賴總統指出，相關因應措施不是僅推動一年，未來若成效良好，每年都要更加精進。在科技時代，大數據蒐集與精準分析非常關鍵，要詳細掌握假期間每日就醫人數，與門診加成比例雙向對接，確保政策與實際情況相符。

賴總統也建議可運用大數據分析常見病症類型，例如呼吸道感染、腸胃道疾病、輕微外傷，以及因天氣寒冷引發的心肌梗塞、腦出血，或因飲食過量導致的急性腎臟問題等。

他表示，透過數據掌握就醫需求量與病症類型比例，強化緊急醫療網運作，讓救護車調度更為精準，避免病患全部湧入急診或UCC。各醫院也要盤點連假期間病床調度情形，以因應春節期間的各種變化。

春節 衛福部 賴清德 醫學中心 石崇良

延伸閱讀

賴清德視察春節醫療量能 衛福部16億元獎勵開診避免急診大壅塞再現

馬年春節搭公路客運最高享42折 北高單程最低僅要361元

棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」 春節前基隆就開賭帶回50人

春節停車更便利 嘉市首座前瞻立體停車場義昌公園停車場試營運

相關新聞

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

台中市衛生局公布，昨接獲疾病管制署通知，新增一名境外移入麻疹確診者，這名4旬男子是在2月初由馬來西亞返國，昨經中央實驗室...

獨／Gogoro車主沒騎車2年「被罰5萬」！1關鍵網全不挺「你的問題」 官方回應了

不管是油車還是電車，你會多久保養一次你的愛車呢？一名擁有一台Gogoro 電動車 的網友聲稱自己因2年未騎電動機車 ，導致客服要求他賠5萬元罰款 ，讓他驚訝「這是真的假的」引起熱議，幾乎車主 一面倒不挺他，《科技玩家》也收到Gogoro回應及相關合約 規範。

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

賴總統：未來善用大數據 優化緊急醫療、病床調度

賴清德總統14日視察「春節醫療量能暨周日及國定假日輕急症中心（UCC）」，肯定衛福部及醫界團隊提前因應急診壅塞問題，分流...

網購包裹拆完怎麼丟？最常犯的「回收錯誤步驟」必看

迎接農曆春節，許多民眾趁著歲末優惠檔期大量網購補貨，家中紙箱、包裝袋與各式緩衝包材隨之暴增。然而，不少人拆完包裹後習慣「...

蘋果今年推摺疊iPhone Fold！爆料大神曝：其實還有一款「iPhone Flip」

蘋果 （Apple ）今年2026年總算要推出首款iPhone摺疊手機 「iPhone Fold （暫稱，又稱iPhone Ultra ）」，但最近愈來愈多消息爆料，蘋果其實還在研發另一種完全不同的摺疊設計，也就是iPhone Flip 。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。