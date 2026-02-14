賴總統：未來善用大數據 優化緊急醫療、病床調度

賴清德總統14日視察「春節醫療量能暨周日及國定假日輕急症中心（UCC）」，肯定衛福部及醫界團隊提前因應急診壅塞問題，分流就醫需求。他說，未來將善用大數據，精準掌握假期就醫總量與病症類型，優化緊急醫療網與病床調度機制，持續精進制度設計。

賴總統抵達後，由衛福部石崇良部長、台北市立聯合醫院忠孝院區院長何清幼陪同前往檢傷區、「周日及國定假日輕急症中心」（UCC）診間、處置區、藥局等各區視導，了解實地情況，並慰勉醫療人員感謝其辛勞與奉獻。

賴總統致詞時首先提到，石部長去年接任衛福部長時，就曾提醒石部長注意春節期間大量病患湧至急診求醫的狀況，不僅造成民眾就醫不便，也可能讓急重症病患因無法及時就醫而影響到健康和生命。

他今天來到UCC視察，除了了解運作狀況及籌備情形外，也要向全國醫界表達感謝之意，大家一年365天、一天24小時，全年無休地在崗位上照顧民眾健康，十分辛苦。

賴總統表示，衛福部投入16億元經費推動「健保春節加成獎勵方案」，調升診察費、護理費及藥事服務費，台北市等地方政府及醫師、醫檢師、藥師、護理師、放射線師等各團隊也一起幫忙，醫學中心、區域醫院、地方醫院和診所團結合作，相信春節期間民眾就醫問題能迎刃而解。

賴總統指出，相關因應措施不是僅推動一年，未來若成效良好，每年都要更加精進。在科技時代，大數據蒐集與精準分析非常關鍵，要詳細掌握假期間每日就醫人數，與門診加成比例雙向對接，確保政策與實際情況相符。

賴總統也建議可運用大數據分析常見病症類型，例如呼吸道感染、腸胃道疾病、輕微外傷，以及因天氣寒冷引發的心肌梗塞、腦出血，或因飲食過量導致的急性腎臟問題等。

他表示，透過數據掌握就醫需求量與病症類型比例，強化緊急醫療網運作，讓救護車調度更為精準，避免病患全部湧入急診或UCC。各醫院也要盤點連假期間病床調度情形，以因應春節期間的各種變化。