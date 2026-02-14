連假首日國道疏運順暢 公路局推客運優惠

不管是油車還是電車，你會多久保養一次你的愛車呢？一名擁有一台Gogoro 電動車 的網友聲稱自己因2年未騎電動機車 ，導致客服要求他賠5萬元罰款 ，讓他驚訝「這是真的假的」引起熱議，幾乎車主 一面倒不挺他，《科技玩家》也收到Gogoro回應及相關合約 規範。

2026-02-14 14:15