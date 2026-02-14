快訊

小年夜必看5禁忌、4習俗！開運要吃「這碗」 1動作千萬別做：恐把財運搗碎

中科院嘉義i029工地鷹架突倒塌 5名工人高空墜落…骨折輕重傷送醫

經典賽／打線12安串回6分 中華隊熱身賽2連勝雄鷹

連假首日國道疏運順暢 公路局推客運優惠

中央社／ 台北14日電

交通部公路局今天表示，已於13日下午啟動春節優惠措施，國道客運票價最高享42折優惠。連假首日整體疏運情形順暢，目前班次與座位數供給充足，尚有70%預售票可購入。

根據公路局新聞稿，民國115年春節連續假期已於今天展開，連假首日各主要國道客運路線運作正常，場站秩序良好。

公路局說，為鼓勵民眾多搭乘國道客運，今年春節針對88條西部中長程路線及東部國道客運路線推出6折優惠。同時，加入TPASS 2.0會員者，於連續假期期間搭乘西部中長途或東部國道客運2至3次可享15%回饋金，4次以上可享30%回饋金，連假期間優惠可疊加，整體折算後最高可達42折優惠。

公路局表示，春節期間將持續掌握各路線現場候車情形，滾動檢討運能配置，並加強駕駛工時與行車安全管理，確保旅客平安往返。公路局也提醒民眾留意尖峰時段，善用公共運輸優惠措施，共同讓今年春節假期交通更加順暢、安全。

