網購包裹拆完怎麼丟？最常犯的「回收錯誤步驟」必看
迎接農曆春節，許多民眾趁著歲末優惠檔期大量網購補貨，家中紙箱、包裝袋與各式緩衝包材隨之暴增。然而，不少人拆完包裹後習慣「整箱丟棄」，反而成了回收地雷。家事達人486先生提醒，若未正確分類，不僅影響回收效率，還可能因垃圾分類不實而挨罰。
486先生指出，過年前是民眾網購最密集的時期，不少人習慣直接將紙箱連同透明膠帶、物流貼紙一起回收，實際上會增加回收端的處理負擔。紙箱屬於紙類回收，丟棄前應先將膠帶、出貨標籤與貼紙等移除，再將箱體壓平後回收處理。
要注意的是，網購包裹上的貼紙屬於一般垃圾，純紙張才可回收，處理前也別忘了將收件貼紙上的個人資料遮蔽或銷毀。
許多人覺得最難處理的保麗龍與塑膠包材，也需特別留意分類方式。保麗龍屬於立體類／一般塑膠回收，交付回收時不宜拆成小碎塊，以免產生塑膠微粒。破壞袋多為複合材質，實際上難以回收，應作為一般垃圾處理。常見的泡泡袋與緩衝氣墊則屬於回收價值較低的膜狀塑膠，可視情況留作包裝易碎物使用，若要丟棄，建議先戳破並壓縮體積，以減少清運負擔。
486先生提醒，過年前整理家中包裹與雜物時，若能順手把包材分好類，不僅能讓居家空間更清爽，也能減輕清潔人員與回收系統的壓力。他也補充，若未依規定落實垃圾分類，依《廢棄物清理法》可處新台幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰。
