快訊

曾有陌生人到訪？宜蘭包裹爆炸案釀姊弟受傷 現場查扣疑引爆用電路板

曾有陌生人到訪？宜蘭包裹爆炸案釀姊弟受傷 現場查扣疑引爆用電路板

被地方前輩強抱碰臀…北市美女里長遭性騷 警搜索嫌疑人移送北檢偵辦

網購包裹拆完怎麼丟？最常犯的「回收錯誤步驟」必看

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
網購包裹的紙箱應壓平後再交由回收處理。圖／486團購提供
網購包裹的紙箱應壓平後再交由回收處理。圖／486團購提供

迎接農曆春節，許多民眾趁著歲末優惠檔期大量網購補貨，家中紙箱、包裝袋與各式緩衝包材隨之暴增。然而，不少人拆完包裹後習慣「整箱丟棄」，反而成了回收地雷。家事達人486先生提醒，若未正確分類，不僅影響回收效率，還可能因垃圾分類不實而挨罰。

486先生指出，過年前是民眾網購最密集的時期，不少人習慣直接將紙箱連同透明膠帶、物流貼紙一起回收，實際上會增加回收端的處理負擔。紙箱屬於紙類回收，丟棄前應先將膠帶、出貨標籤與貼紙等移除，再將箱體壓平後回收處理。

要注意的是，網購包裹上的貼紙屬於一般垃圾，純紙張才可回收，處理前也別忘了將收件貼紙上的個人資料遮蔽或銷毀。

許多人覺得最難處理的保麗龍與塑膠包材，也需特別留意分類方式。保麗龍屬於立體類／一般塑膠回收，交付回收時不宜拆成小碎塊，以免產生塑膠微粒。破壞袋多為複合材質，實際上難以回收，應作為一般垃圾處理。常見的泡泡袋與緩衝氣墊則屬於回收價值較低的膜狀塑膠，可視情況留作包裝易碎物使用，若要丟棄，建議先戳破並壓縮體積，以減少清運負擔。

486先生提醒，過年前整理家中包裹與雜物時，若能順手把包材分好類，不僅能讓居家空間更清爽，也能減輕清潔人員與回收系統的壓力。他也補充，若未依規定落實垃圾分類，依《廢棄物清理法》可處新台幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰。

網購包裹的泡泡袋或緩衝氣墊丟棄前應先戳破並壓縮體積。圖／486團購提供
網購包裹的泡泡袋或緩衝氣墊丟棄前應先戳破並壓縮體積。圖／486團購提供
處理網購包裹時，紙箱上的貼紙應先撕除，再將紙箱壓平後回收。圖／486團購提供
處理網購包裹時，紙箱上的貼紙應先撕除，再將紙箱壓平後回收。圖／486團購提供

網購 486先生 紙箱

延伸閱讀

過年詐團也放假？彰警：網路全年無休 在家上網須防詐

網購當心！知名電商下單魚油竟是假貨 業者坦言：很多人中招

這也能網購！他下單「7萬元機車」 蝦皮小編震驚：退貨騎回店到店嗎？

商家被罵到關店…網購娃娃菜中毒案大逆轉 竟是夫妻騙賠

相關新聞

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

台中市衛生局公布，昨接獲疾病管制署通知，新增一名境外移入麻疹確診者，這名4旬男子是在2月初由馬來西亞返國，昨經中央實驗室...

獨／Gogoro車主沒騎車2年「被罰5萬」！1關鍵網全不挺「你的問題」 官方回應了

不管是油車還是電車，你會多久保養一次你的愛車呢？一名擁有一台Gogoro 電動車 的網友聲稱自己因2年未騎電動機車 ，導致客服要求他賠5萬元罰款 ，讓他驚訝「這是真的假的」引起熱議，幾乎車主 一面倒不挺他，《科技玩家》也收到Gogoro回應及相關合約 規範。

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

網購包裹拆完怎麼丟？最常犯的「回收錯誤步驟」必看

迎接農曆春節，許多民眾趁著歲末優惠檔期大量網購補貨，家中紙箱、包裝袋與各式緩衝包材隨之暴增。然而，不少人拆完包裹後習慣「...

蘋果今年推摺疊iPhone Fold！爆料大神曝：其實還有一款「iPhone Flip」

蘋果 （Apple ）今年2026年總算要推出首款iPhone摺疊手機 「iPhone Fold （暫稱，又稱iPhone Ultra ）」，但最近愈來愈多消息爆料，蘋果其實還在研發另一種完全不同的摺疊設計，也就是iPhone Flip 。

賴清德視察春節醫療量能 衛福部16億元獎勵開診避免急診大壅塞再現

賴清德總統今上午前往被北市聯醫信義門診部視察「春節醫療量能暨周日及國定假日輕急症中心（UCC）」，確保民眾在春節期間獲得...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。