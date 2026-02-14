賴清德視察春節醫療量能 衛福部16億元獎勵開診避免急診大壅塞再現

賴清德總統今上午前往被北市聯醫信義門診部視察「春節醫療量能暨周日及國定假日輕急症中心（UCC）」，確保民眾在春節期間獲得即時且妥善的醫療照護。他表示，去年邀請石崇良接任衛福部長時，特別託付的重要任務之一，就是在春節期間不要再讓大量病患塞爆急診，以免影響民眾就醫便利，甚至延誤急重症病患的救治時機。

賴總統致詞說，醫護人員一年365天、一天24小時全年無休堅守崗位，民眾上班時醫護人員在上班，民眾放假時，醫護人員仍持續值勤，付出格外辛勞。在中央與地方政府通力合作，及醫界各領域人員的全力支持下，今年春節急診與門診量能已大幅提升，對於紓解春節就醫壓力深具信心。

賴總統也肯定衛福部此次投入額外16億元經費，針對春節期間門診、住院及手術等診療項目提供加成給付，同時協調公務體系配合，讓慢性病患者得以提前10天領藥，並導入UCC等新制度，分流急診病患。

賴總統也說，春節醫療量能提升並非僅限於1年，若成效良好，未來應成為常態化政策，因此有必要透過大數據精準掌握每日就醫人數、病患類型及尖峰時段，從連假首日至收假日，全面分析實際需求變化。並進一步釐清春節期間常見就醫類型，如呼吸道感染、腸胃道疾病、急性出血、急性腎衰竭需緊急洗腎等，並評估哪些病患適合導向UCC或其他分流機制，讓緊急醫療網在接獲救護車通報時，能更精準引導病患前往適當醫療院所，而非一味集中至急診。未來將能持續優化制度，讓春節就醫不再成為民眾與醫護人員的共同壓力。

石崇良表示，春節期間急診就醫人次大約是平日的1.5到1.7倍，且以非重症患者居多，民眾若有就醫需求，可透過健保快易通APP，點選春節專區查詢看診資訊，出現呼吸道、腸胃道不適，可多利用醫院的傳染病特別門診及假日輕急症中心，縮短就醫等待的時間。衛福部獎勵春節期間開診，即使實際病人數未如預期，政府仍會提供開診獎勵。

健保署長陳亮妤說明，今年首度運用健保總額中「其他部門」16億元獎勵春節期間開診的院所與醫事人員。同時為強化醫院急重症醫療量能，急診及住院診察、護理及藥事費用加成100%。另外，針對門診開診日給予不同的加成，從除夕到初三加成100％，初四與初五加成50％，小年夜前一日、小年夜及初六加成30％，增加基層院所及藥局開診，期待民眾春節期間不用小病到大醫院，春節連假不斷藥。

另自今年2月期間，「全民健康保險門診靜脈抗生素治療（OPAT）獎勵方案」治療計畫上限由5天增加為7天，陳亮妤說，估計能有效增加病房運用效率，減少住院需求病人的待床時間。此次春節連假期間OPAT人事費用加成100%。

健保署表示，今年首度在健保APP設立「春節院所服務查詢」專區，點選日期及時段，即可查詢醫療院所、社區藥局及UCC開診資訊。