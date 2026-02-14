春節長假台電備轉量至少14％ 大潭8號機首次開蓋吊出大檢查

春節連假模式開啟，公司行號與工廠產線放假去，用電量是全年最低時刻，台電表示，預估年假整體平均用電將低於2700萬瓩，備轉容量率可維持在14%以上。

台電表示，由於春節期間是整體用電量最低的時段，除了確保必要機組維持穩定供電，台電把握這段電力設備「進廠保養」的黃金時機，從南到北出動近600人電力團隊投入機組大修任務，分別進駐大潭、南部、大林及民營嘉惠等電廠。

台電說明，發電廠機組大約每2年需要大修、平均約4年則需進一步「全開蓋大修」，進行全身總體檢，但發電機組超巨大，無法像一般汽車直接開進維修廠，而是由電力修護處逐一進駐全台各座電廠，進行輪值檢修，在最短時間及確保安全之下完成機組保養。

台電表示，每年6月至9月是夏季用電高峰，在進入用電高峰之前，要完成機組大修排程，因此每年只有8個月的時間可用以安排機組大修，而一年當中用電量最少的農曆春節，就成為台電大修機組的黃金時機。

台電指出，今年共出動600人力，進駐桃園大潭、高雄南部及大林等電廠，投入機組維護與更新，同時協助民營嘉惠電廠大修工作，讓各發電廠機組在新的一年都能維持最佳狀態。

其中，大潭電廠燃氣8號機為2部氣渦輪機組搭配1部汽力機組發電的複循環發電機組，今年共動員超過200名人力展開為期超過3個月的保固大修，這是自2024年運轉後首次進行開蓋檢查工作。

大潭電廠8號機的開蓋檢查是將有機組心臟之稱的氣渦輪及汽輪機轉子整個吊出檢查，另外軸承與動、靜葉片和各式關鍵性熱元件也進行相關非破壞檢測，完整檢視新機組運轉1年後的組件強韌狀況。