全民新春挺國片一次全包！文化部送賀歲紅包套組

為鼓勵國人過年期間進電影院「共感」，電影業再度合作推出《功夫》、《雙囍》、《陽光女子合唱團》、《大濛》、《冠軍之路》等5部國片紅包套組，邀請觀眾「一次全包」。文化部表示，為了將紅包準時送達中、南部，文化部的同仁還親運紅包到台中、台南、高雄定點，發揮文化部行銷國片的決心。

去年台灣電影產業共同以「國片起飛」、「國片億起來」作為行銷口號，台灣電影人不服輸的堅定氣勢，讓2025年上映國片寫下五部破億，以及去年賣出9.46億、市佔11.75%等疫後新紀錄。

《陽光女子合唱團》更預估將在年假期間，打破《海角七號》從2008年創下，至今已維持18年的5.3435億元影史冠軍紀錄。

曾為電影人一份子的文化部長李遠除了持續「每部都看」，更自稱「國片超級推銷員」。李遠說，電影的魅力在於即使如同全民都知道結局的紀錄片《冠軍之路》，但是都會重新被電影中的每一幕給感動，所以一定要「相信電影」。

他極力推薦大家在過年期間，首看兩部有笑有淚的賀歲強片《功夫》、《雙囍》，一起「功囍功囍」；如果想要趁著過年整理心情，「為自己哭」，請看《陽光女子合唱團》；「想為時代哭」，請看《大濛》；相信台灣無論如何都能逆轉勝，一起為台灣接下來參加世界棒球經典賽加油的，請看《冠軍之路》。

李遠表示，扶植台灣本土電影，不只是為了產業的興衰，而是一種對文化主權的維護，甚至是一種對國家安全的保障。

文化部會繼續自創作端的投資與補助雙箭，引進民間資金，鼓勵更多元類型的創作齊發，以及映演端的國片排片率、消費端的文化幣成為另類社交工具等，從題材多元、製作提升，到國片觀影習慣的培養及開拓國際市場，持續維持台灣電影「士氣」。

文化部表示，「國片聯合賀歲紅包套組」以五部國片主視覺為設計基礎，製作5款紅包袋，每款呈現電影片名、主視覺設計、吉祥賀詞及馬年圖騰或意象。14日起，於全台首輪戲院現場購買任一國片電影票，即可獲得「國片聯合賀歲紅包套組」一份。

除全台首輪戲院限量發送紅包袋外，台北市影片商業同業公會獨家同步推出網路推文與抽獎活動，觀眾只要在「台北市影片商業同業公會官方Threads回文」，上傳「國片賀歲紅包」與「電影票根」照片，並標註「#國片賀歲紅包」，即可參與抽獎活動，獲得電影交換券。

文化部指出，賀歲動作喜劇《功夫》今天熱血上映，《雙囍》將在大年初一（2/17）幸福登場，同步搭配「文化幣看國片」多重優惠活動，包含全時段國片消費2點送1點、「結伴看國片」350點送100點、「青春早安場」加碼100點等，歡迎國人以行動支持台灣電影，讓國片在金馬年續寫精彩。

●「國片聯合賀歲紅包套組」活動資訊