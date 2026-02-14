文化部邀約 新春來趟人權記憶之旅

農曆春節期間，國家人權博物館除了除夕、初一及初二休園外，其餘時間都對外開放、免費參觀，並有一系列精彩的展覽及新春抽紅包活動，只要於園區指定展覽現場集滿「公」、「正」、「廉」、「明」4個章，便可參與人權紅包抽獎活動，豐富好禮等您來領。

文化部提到，還有文化幣打卡贈禮和消費優惠，以及深受親子歡迎的「Muse大玩家」集章兌獎活動，歡迎民眾利用年節假期前來人權館走春，來一趟歷史記憶之旅。

2025年底推出《景美看守所辦公空間復原及展示》常設展，還原1970至1980年代看守所職員及主管的辦公場景，並透過政治檔案及政治受難者珍貴物件的展示，呈現當時管理階層的日常。每一個物件背後都有值得發掘的故事，歡迎民眾一同藉由當年看守所管理者的視角，重新探索這段人權歷史。

由人權館與韓國民主化運動紀念館合作的《民主的種子－人權海報設計展》，現場除了展示韓國「民主海報計畫」裡來自全球50組藝術家的海報創作，並有國家人權委員會「人權海報設計競賽」得獎作品，以及1978年戒嚴時期由黨外人士設計的《人權》海報。

深獲好評的《突破封鎖線 戰後黑名單特展》，結合歷史情境及互動裝置，呈現威權統治時期黑名單制度與其運作方式，以及在黑名單制度下努力掙扎、突破的人物故事，民眾可在入口處抽取人物小卡，經過「證照查驗台」，便能開啟一場「黑名單」沉浸探索之旅。

《真誠守護：紐西蘭原住民族歷史正義的銀幕敘事》是所有喜愛電影、關心原住民族轉型正義議題的民眾不可錯過的特展，現場精選多部珍貴的劇情片、紀錄片及影像報導等影像作品，帶領認識毛利文化，深入探索《懷唐伊條約》事件的來龍去脈。

景美園區《白色恐怖歷史現場》主題展完整而深刻呈現臺灣威權體制的發展脈絡，並觸及政治受難者與受難者家屬的生命故事，主題展在每星期四、六、日13:30有定時導覽（2/14、2/15、2/19、2/21、2/22春節期間照常舉行），開館期間每日上、下午有各2場次VR電影《無法離開的人》。

另外，位於新店安坑、曾是調查局秘密偵訊空間的安康接待室，在春節期間（2/14、2/15、2/19、2/21、2/22）照常提供定時導覽預約服務，歡迎民眾把握難得機會，提早預約，一同前往這處鮮為人知的秘密空間，找回被遺忘的歷史，詳細資訊可至人權館官網或臉書查詢。