台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

台中市衛生局公布，昨接獲疾病管制署通知，新增一名境外移入麻疹確診者，這名4旬男子是在2月初由馬來西亞返國，昨經中央實驗室檢驗研判確定為境外移入麻疹案例，為台中市今年首例，該個案可傳染期無公共場域活動足跡，初步匡列接觸者48人，將持續健康追蹤，預計監測至3月4日。

衛生局說明，台中市新增一名境外移入麻疹確診個案，該案為4旬男，無過去病史，今年1月底至馬來西亞，在2月初返國，2月9日開始出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀，2月10日出疹就醫，後因症狀未改善，2月12日凌晨至醫院急診。

衛生局指出，該案經醫師通報採檢，並在昨天經中央實驗室檢驗研判確定為境外移入麻疹案例，該案可傳染期為2月6日至2月14日，可傳染期間無公共場域活動足跡，衛生局於接獲通報後立即完成疫調，初步匡列接觸者48人，此案預計監測至3月4日。

衛生局指出，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹的最有效的方法，近期東南亞及美洲地區麻疹疫情有升溫趨勢，市民若有旅遊規畫，請先至旅遊醫學門診諮詢醫師專業意見，或經醫師評估自費施打MMR疫苗，且應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。

也提醒台中市各級醫療院所於民眾就醫時應落實TOCC(旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚)等資訊詢問，臨床醫師如果發現病人具有出疹、發燒，同時有咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請儘速協助病人適當隔離，並於24小時內完成通報，以利衛生單位爭取防治時效，避免疫情擴大。

衛生局提到，春節期間參與各類活動或出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的場所，請自主戴口罩，返家或回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922，或0800-001922洽詢。