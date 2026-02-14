快訊

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

63歲副總裁腦中風「沒有手腳無力和說話困難」醫揭一罕見症狀要當心

9天春節連假首日驚魂！國道3號蘭潭隧道8車連環撞「車上還有孕婦」

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局提醒，近期東南亞及美洲地區麻疹疫情有升溫趨勢，若有旅遊規畫，請先至旅遊醫學門診諮詢醫師專業意見。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局提醒，近期東南亞及美洲地區麻疹疫情有升溫趨勢，若有旅遊規畫，請先至旅遊醫學門診諮詢醫師專業意見。記者趙容萱／攝影

台中市衛生局公布，昨接獲疾病管制署通知，新增一名境外移入麻疹確診者，這名4旬男子是在2月初由馬來西亞返國，昨經中央實驗室檢驗研判確定為境外移入麻疹案例，為台中市今年首例，該個案可傳染期無公共場域活動足跡，初步匡列接觸者48人，將持續健康追蹤，預計監測至3月4日。

衛生局說明，台中市新增一名境外移入麻疹確診個案，該案為4旬男，無過去病史，今年1月底至馬來西亞，在2月初返國，2月9日開始出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀，2月10日出疹就醫，後因症狀未改善，2月12日凌晨至醫院急診。

衛生局指出，該案經醫師通報採檢，並在昨天經中央實驗室檢驗研判確定為境外移入麻疹案例，該案可傳染期為2月6日至2月14日，可傳染期間無公共場域活動足跡，衛生局於接獲通報後立即完成疫調，初步匡列接觸者48人，此案預計監測至3月4日。

衛生局指出，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹的最有效的方法，近期東南亞及美洲地區麻疹疫情有升溫趨勢，市民若有旅遊規畫，請先至旅遊醫學門診諮詢醫師專業意見，或經醫師評估自費施打MMR疫苗，且應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。

也提醒台中市各級醫療院所於民眾就醫時應落實TOCC(旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚)等資訊詢問，臨床醫師如果發現病人具有出疹、發燒，同時有咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請儘速協助病人適當隔離，並於24小時內完成通報，以利衛生單位爭取防治時效，避免疫情擴大。

衛生局提到，春節期間參與各類活動或出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的場所，請自主戴口罩，返家或回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922，或0800-001922洽詢。

衛生局 麻疹 馬來西亞

延伸閱讀

今年首例百日咳 5月大男嬰接種2劑疫苗仍中招…家庭接觸者2人有症狀

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

只是「小感冒」？過年前小心流感、肺炎鏈球菌 公費疫苗接種對象、方法一次看

高雄今年首例登革熱境外移入 50歲男自印尼返台確診

相關新聞

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

台中市衛生局公布，昨接獲疾病管制署通知，新增一名境外移入麻疹確診者，這名4旬男子是在2月初由馬來西亞返國，昨經中央實驗室...

獨／Gogoro車主沒騎車2年「被罰5萬」！1關鍵網全不挺「你的問題」 官方回應了

不管是油車還是電車，你會多久保養一次你的愛車呢？一名擁有一台Gogoro 電動車 的網友聲稱自己因2年未騎電動機車 ，導致客服要求他賠5萬元罰款 ，讓他驚訝「這是真的假的」引起熱議，幾乎車主 一面倒不挺他，《科技玩家》也收到Gogoro回應及相關合約 規範。

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

春節不停工！中油服務不間斷 台電出動600人投入機組檢修

農曆春節連假期間，為確保民眾返鄉出遊用油無虞，台灣中油公司14日說明，除部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加...

瘦瘦針不只減重！名醫魏正宗研究登國際期刊 子宮內膜癌風險降66％

瘦瘦針減重風靡全球，中山醫藥大學附設醫院過敏免疫風濕科名醫魏正宗教授，與約翰霍普金斯大學、哈佛大學等研究團隊合作，研究發...

8株苗種出兩幢溫網室藍莓 江佳駿夫婦成功轉型為青農

彰化縣營造工程人員江佳駿、顏杏真夫婦為喜歡吃藍莓的孩子種藍莓，8棵都種活且結果，帶給他們改行種藍莓的想法和勇氣，如今種植...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。