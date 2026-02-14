賴總統視察春節醫療量能 石崇良籲使用APP縮短就醫等待時間

為確保春節連假醫療量能、周日及國定假日輕急症中心（下稱UCC）整備情形，賴清德總統14日前往台北市立聯合醫院信義門診部，實地視察瞭解醫療整備及UCC運作情形。

與會者包括衛福部石崇良部長、健保署長陳亮妤，以及台北市政府副市長林奕華、局長黃建華、新北市政府局長陳潤秋等相關人員。

衛福部說明，今年健保署透過春節獎勵方案，挹注16億元鼓勵醫療院所、藥局於春節期間開診，從人力、資源到制度面的盤點，強化三大目標，包含確保急重症照護、急診不壅塞、輕症就醫方便。

衛福部指出，整體開診情形相較去年明顯增加，醫院開診率達76%（增幅約55%），診所開診率45%（增幅約34%），社區藥局開診率則是介於三成至六成（增幅約10%至29%）。

石崇良表示，春節期間急診就醫人次大約是平日的1.5到1.7倍，且以非重症患者居多。民眾若有就醫需求，可透過健保快易通APP，點選春節專區查詢看診資訊，出現呼吸道、腸胃道不適，多利用醫院的傳染病特別門診及假日輕急症中心，縮短就醫等待的時間。

陳亮妤說，健保為強化春節期間醫療量能，首度運用健保總額中「其他部門」16億元獎勵春節期間開診的院所與醫事人員。同時為強化醫院急重症醫療量能，急診及住院診察、護理及藥事費用加成100%。

另外，針對門診開診日給予不同的加成，從除夕到初三（2/16~2/19）加成100％，初四與初五（2/20~2/21）加成50％，小年夜前一日、小年夜及初六（2/14~2/15、2/22）加成30％，增加基層院所及藥局開診，期待民眾春節期間不用小病到大醫院，春節連假不斷藥。

自2026年2月期間，「全民健康保險門診靜脈抗生素治療（OPAT）獎勵方案」治療計畫上限由5天增加為7天，估計能有效增加病房運用效率，減少住院需求病人的待床時間。此次春節連假期間OPAT人事費用加成100%。

此外，全國六都13處UCC除除夕及初五外，其餘7天將持續提供服務，服務對象以「急但不重」病人為主，若病人病況緊急或複雜，各據點設有綠色通道後送醫院，請民眾放心。

健保署表示，今年首度在健保APP設立「春節院所服務查詢」專區，點選日期及時段，即可查詢醫療院所、社區藥局及UCC之開診資訊。政府與全國醫事人員齊心努力，守護國人健康。