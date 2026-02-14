8株苗種出兩幢溫網室藍莓 江佳駿夫婦成功轉型為青農

彰化縣營造工程人員江佳駿、顏杏真夫婦為喜歡吃藍莓的孩子種藍莓，8棵都種活且結果，帶給他們改行種藍莓的想法和勇氣，如今種植兩幢溫網室約3分地的藍莓，孩子隨手摘下就能吃，實現3年前現吃安全美味藍莓的夢想。

台灣市售藍莓絕大部分來自進口，近年台中、嘉義有藍莓園在地生產藍莓，江佳駿原本從事營造工程，顏杏真是上班族，務農不是人生選項，直到多年前朋友知道他們家孩子喜歡吃藍莓就送8株藍莓苗，江佳駿、顏杏真上網查找種植藍莓的相關知識，苗株全部存活，半年後結果可食用。

成功種植藍莓經驗，讓即將邁入不惑之年的江佳駿、顏杏真決定轉換職場跑道，將田尾鄉自家農地改為藍莓種植場，台灣平地氣候偏濕熱，土質偏黏，江佳駿搭建溫網室混合泥炭土、椰纖等介質成有機土壤，設置逆滲透滴灌系統，採盆栽離地栽植。

顏杏真今表示，絕大部分種植知識從網路學得，另一部分透過同業交流砌磋，台灣環境對喜歡涼爽的藍莓生長具挑戰性，濕熱易有病蟲害，她和丈夫設法克服，溫網室長大結果的藍莓都能現採現吃，沒藥物等問題。

江佳駿說，進口藍莓長途運輸到台灣的過程不短，外國農民在藍莓七分熟時採摘，業者以「後熟」技術催熟上市，台灣在地藍莓採收後2至3天送到消費者手上，因此可完熟再採收，所以品種和進口藍莓不同，他場內藍莓口感清脆、天然甜。