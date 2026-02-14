影／挹注16億鼓勵春節開診 賴清德：急診壅塞應可迎刃而解

今天是春節連假第一天，賴清德總統上午與衛福部長石崇良、中央健康健保署長陳亮妤、台北市副市長林奕華等人，到台北市立聯合醫院信義門診部視察醫療整備，及國定假日輕急症中心（UCC）運作情形，並向堅守崗位的醫事人員表達肯定與感謝。

賴清德表示，聽了各單位簡報，有感覺到大家士氣非常高昂。衛福部長石崇良得到包括台北市政府、各縣市政府及各領域人士的幫助，春節期間急診就醫的問題，應該可以迎刃而解。