影／挹注16億鼓勵春節開診 賴清德：急診壅塞應可迎刃而解
今天是春節連假第一天，賴清德總統上午與衛福部長石崇良、中央健康健保署長陳亮妤、台北市副市長林奕華等人，到台北市立聯合醫院信義門診部視察醫療整備，及國定假日輕急症中心（UCC）運作情形，並向堅守崗位的醫事人員表達肯定與感謝。
賴清德表示，聽了各單位簡報，有感覺到大家士氣非常高昂。衛福部長石崇良得到包括台北市政府、各縣市政府及各領域人士的幫助，春節期間急診就醫的問題，應該可以迎刃而解。
今年健保署透過春節獎勵方案，挹注16億元鼓勵醫療院所、藥局於春節期間開診。從人力、資源到制度面的盤點，確保急重症照護、急診不壅塞、輕症就醫方便。整體開診情形相較去年明顯增加，醫院開診率達76% 、診所開診率45%、社區藥局開診率則是介於3成至6成。
