春節長假這些事傷眼 聯新國際中醫3招5穴1茶飲防飛蚊
今天春節連假第一天，桃園聯新國際醫院中醫科副主任陳藝文表示，不少人開始花較長時間追劇、滑手機、打牌，用眼時間拉長，40歲以上的年齡層甚至更年輕族群重度用眼，要預防伴隨老花、飛蚊等症狀，平時做好自我保養，她提供三招五穴一茶飲防飛蚊上門。
陳藝文說明，眼睛與肩頸的健康息息相關，因此日常可遵循「由遠到近」原則按壓穴位，屬於基礎保養。方法為第一步（手部）先按壓手部的合谷穴，能迅速放鬆眼球後方六條肌肉，助明目減壓、緩解深層疲勞，引導氣血上行。
第二步（頸部）按壓頸後的風池穴。有效緩解因眼部疲累引起的肩頸僵硬，解決「眼累帶動頸僵」的困擾；第三步（頭部）按摩眉頭的攢竹穴、眼內角的睛明穴與頭頂的百會穴。百會穴提振腦部運作，改善氣血不暢引起的頭痛、眼疲勞。
按摩時以指腹輕按至微痠、微脹即可，每個穴位按壓約5至10秒，並配合「用力閉眼、再放鬆張開」動作約10下，循序進行；此外因過敏引起的紅腫癢，也可透過按壓迎香穴、上關穴，幫助緩解眼睛與鼻子不適。
除外在保養，陳藝文強調內在調理同樣重要，推薦「雙花護眼茶」，作為居家保健茶飲，中醫認為眼睛位於「上焦」，透過茶飲香氣與藥性，吸入芬香的精油氣味，達到頭清目明的效果。
「雙花護眼茶」配方為紅花、菊花、枸杞、黑棗、黃耆，功效方面菊花入肝經清肝明目，紅花補心血可增加血氧，黃耆與黑棗則負責補氣補血，提升整體代謝能力。透過白黃黑紅多色搭配，兼顧心肺腎並入到五臟六腑，藉由柔肝疏肝及養心血來減緩眼睛不適症狀。
陳藝文提醒，春節護眼關鍵不在「補很多」，而在於「用得少、休息夠」。每用眼30分鐘就應閉眼休息一次，熬夜後於午休小睡30分鐘，幫助補足肝膽經虛損，熱敷適用於眼睛出現疲累感或黑眼圈時，若感覺紅腫、癢痛則應避免。她建議民眾把握假期調整用眼習慣，才能在新的一年保持清晰「視」界。
