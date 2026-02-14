醫師爆雙北ICU沒空床無法轉院 石崇良今公布最新候床數字

近日傳出醫院急診壅塞情形，有醫師臉書發文指，雙北地區曾出現腦出血患者找不到加護病房的狀況。衛福部長石崇良今受訪表示，第一時間就請醫事司了解，不過為有具體個案資料，不容易查證真偽，不過就掌握數據來看，目前候床的情形都比往年明顯下降。針對候床較多的台大及林口長庚醫院也沒有發生ICU重症病人無法收治情況，仍會持續監督。

臉書粉專「急診醫師碎碎念」發文寫下，聽說一名女患者蜘蛛網膜下腔出血，狀況危急需要緊急手術處理，但因為開刀房都滿了，沒辦法臨時空出房間來開刀，也沒有加護病房，因此要求急診聯絡轉院。但在雙北都問不到可以轉過去的地方，聯絡超過半小時後，病患意識狀況變差，再不開刀，腦幹壓迫人就會死，最後神外醫師不得已在沒有加護病房的情況下把病患送去開刀。

石崇良今陪同賴清德總統出席「春節醫療量能暨周日及國定假日輕急症中心（UCC）」於會前訪回應，這樣的訊息非常重視，第一時間就請醫事司去了解、調查，看看是否真的有發生這樣的情形。不過因為目前沒有具體個案資料，所以不容易查證真偽。

石崇良說，今天早上所掌握的數據來看，台北市急診候床人數超過50人以上的醫院，只有台大醫院一間，放眼整個北區，也只有林口長庚醫院的候床人數超過50人，如果看整個雙北地區，大多數醫院的候床人數都在30人以下，很多甚至來到新的低點，整體來看，目前候床的情形都比往年明顯下降。

針對候床人數比較多的醫院，石崇良說，有進一步了解並沒有發生需要ICU的重症病人，卻無法安排收治的情況。不過在接下來這9天的長假期間，仍會非常謹慎地持續監測重症收治狀況，確保重症病人都能獲得妥善照顧。

昨衛福部次長林靜儀也在臉書發文寫下，雙北ICU有沒有空床不必用「夢到」來寫文做新聞。急救責任醫院的急診待床和加護病房空床狀況每天醫事司都在監控。2025年8月至2026年2月資料顯示，雙北轉診網絡單月轉出量大致穩定，8成以上是醫院內部轉ICU，亦尚有院際間轉診收治空間。春節專案啟動日1月31日迄今，全國ICU平均1677床空床數（台北市175床、新北市145床），沒有出現過雙北一床ICU都沒有的現象。不要為了打擊衛福部扭曲第一線醫院夥伴們的努力。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫也提5點說明，衛福部掌握的是帳面空床數，但醫院可能因護理人力短缺實際上無法開出足量ICU床；醫學中心忌憚評鑑與督考壓力，寧可急診苦撐，傾向不將重症患者轉出；部分醫院即便有空床，但沒有必要治療人力，例如神經外科、心血管外科醫師等關鍵手術者，空床難以支用；醫院縱使有ICU空床，因為擔心目前病人可能惡化，不敢釋出ICU床位給其他醫院重症患者；急診醫護人員沒有時間心力逐一確認各間醫院空床與人力狀況，且無一眼可視的平台可以查詢空床狀況。

衛福部本次花費16億元鼓勵各級醫院於春節開診，石崇良也說，假日急輕症中心UCC全台六都共有13處，目前都已經完成準備，除了除夕以及大年初五沒有開設外，其餘7天都會提供服務，每天從早上8點到晚上12點共12個小時，分成2個班別來提供醫療服務。