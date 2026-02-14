快訊

半導體風雲／台積會商日本設備和材料廠 衝刺N3及N2產能

桃機春節旅運破紀錄 單日16.7萬人次創史上新高

「北港武德宮」香火鼎盛！ 全台第一間「五路財神廟」求財一整年好運來

今明溫暖出太陽留意霧擾交通 除夕鋒面+東北季風到 北部濕冷到初二

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天、明天的天氣比較穩定，要留意今天、明天、下周一除夕早晚都是比較偏涼，所以日夜溫差相對偏大一些。本報資料照片
今天、明天的天氣比較穩定，中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，要留意今天、明天、下周一除夕早晚都是比較偏涼，所以日夜溫差相對偏大一些。

他說，這段期間中部以北和金門、馬祖地區清晨、上午甚至夜間的時候，容易出現局部霧影響能見度，除夕當天清晨南部地區一早也可能會有局部霧影響能見度的狀況。

天氣轉變會出現在除夕這天，劉沛滕說，由於鋒面接近、通過，後續跟著東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部地區從除夕開始逐漸轉變為局部短暫陣雨天氣。後續迎風面的基隆北海岸、東半部地區還是有降雨情況。新竹、苗栗主要是山區會有一些降雨。除夕之後新竹以南平地大致上多雲到晴、相對穩定的天氣型態。

目前天氣，劉沛滕表示，台灣上空雲層偏少，台灣海峽到北部海面有一片低雲，這片低雲凌晨有到台灣陸地上來，所以氣象署今天凌晨到清晨彰化以北發布濃霧特報，今晚、除夕清晨會有局部霧影響的情況，留意交通安全。金門、馬祖除夕之前都有可能局部霧影響能見度，留意往返航班資訊。

他說，其他各地雲量偏少，白天大致上比較溫暖，但是早晚有輻射冷卻作用，所以日夜溫差大。

未來降雨趨勢，劉沛滕表示，今天、明天相對降雨較少，只有花東局部地區有一些降雨，其他地區晴到多雲天氣。下周一除夕開始有一道鋒面接近、通過，後續東北季風增強，因此除夕、下周二初一，桃園以北、東半部地區比較容易有局部降雨狀況。尤其除夕這天基隆北海岸可能會有較大雨勢。除夕、初一中南部和新竹、苗栗平地，雲量可能稍微增加一些。

劉沛滕表示，下周三初二之後降雨情形有稍微減緩一些，但是基隆北海岸、東半部、恆春半島還是有一些局部降雨情形。西半部地區恢復多雲到晴、相對穩定的天氣型態。東北季風主要影響期間為除夕至初二，甚至可能延續到下周四初三仍有偏涼冷狀況。

未來溫度趨勢，劉沛滕表示，今天到除夕大致上是日夜溫差大情況，但是除夕鋒面通過之後，北部當天晚上開始明顯降溫，其他地區溫度也會逐漸下降。降溫情況主要在初一至初三，可能氣溫相對早晚偏涼冷的情形，甚至北台灣一整天都是偏涼的情況，要到下周五初四溫度才會慢慢回升。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

除夕 氣象署

今明溫暖出太陽留意霧擾交通 除夕鋒面+東北季風到 北部濕冷到初二

