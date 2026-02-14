蔣萬安向衛福部爭取北市聯醫繁重加給石崇良：相較其他縣市有更多資源

醫護人力荒，台北市政府於春節前公布聯醫獎勵金提撥增加，且持續替北市聯醫向衛福部爭取「首都醫護職務繁重加給」。衛福部長石崇良今受訪表示，台北市立聯合醫院，相較其他縣市確實有更多資源可以運用，也都支持他們善用不論是健保體系的資源，或是市政府的預算，來幫醫護人員加薪。

北市府昨宣布，聯醫獎勵金提撥率去年從80%提高至85%，今年比照增加5%，護理人員以外的醫事人員夜班費今年起調高8%至22%，目前持續為北市聯醫向衛福部爭取「首都醫護職務繁重加給」。

石崇良今陪同賴清德總統出席「春節醫療量能暨周日及國定假日輕急症中心（UCC）」會前受訪表示，去年健保總額已經來到9286億元，再加上公務預算的挹注，整體已經接近9500億元。各醫院的點值都有大幅提升，普遍都在0.95以上，甚至也有超過1的，各醫院應該都有這樣的餘裕，可以來幫醫護人員加薪。

石崇良說，很多醫療體系都已經陸續宣布加薪，台北市立聯合醫院如果能夠跟大家一樣，幫醫護人員加薪，這是一件好事也非常樂見。

針對「首都醫護職務繁重加給」這部分，石崇良表示，全國的醫護人員其實都非常辛苦。過去一年，從年初的流感、疫情，到急診爆量等，一整年下來，不只是台北市，很多偏鄉地區的醫護人員也都非常辛苦，因此才會挹注這麼多資源，讓醫院有餘裕來替醫護人員加薪。

石崇良說，至於台北市立聯合醫院，相較其他縣市確實有更多資源可以運用，也都支持他們善用不論是健保體系的資源，或是市政府的預算，來幫醫護人員加薪。