快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部長石崇良今表示，台北市立聯合醫院，相較其他縣市確實有更多資源可以運用，也都支持他們善用不論是健保體系的資源，或是市政府的預算，來幫醫護人員加薪。記者翁唯真／攝影
醫護人力荒，台北市政府於春節前公布聯醫獎勵金提撥增加，且持續替北市聯醫向衛福部爭取「首都醫護職務繁重加給」。衛福部長石崇良今受訪表示，台北市立聯合醫院，相較其他縣市確實有更多資源可以運用，也都支持他們善用不論是健保體系的資源，或是市政府的預算，來幫醫護人員加薪。

北市府昨宣布，聯醫獎勵金提撥率去年從80%提高至85%，今年比照增加5%，護理人員以外的醫事人員夜班費今年起調高8%至22%，目前持續為北市聯醫向衛福部爭取「首都醫護職務繁重加給」。

石崇良今陪同賴清德總統出席「春節醫療量能暨周日及國定假日輕急症中心（UCC）」會前受訪表示，去年健保總額已經來到9286億元，再加上公務預算的挹注，整體已經接近9500億元。各醫院的點值都有大幅提升，普遍都在0.95以上，甚至也有超過1的，各醫院應該都有這樣的餘裕，可以來幫醫護人員加薪。

石崇良說，很多醫療體系都已經陸續宣布加薪，台北市立聯合醫院如果能夠跟大家一樣，幫醫護人員加薪，這是一件好事也非常樂見。

針對「首都醫護職務繁重加給」這部分，石崇良表示，全國的醫護人員其實都非常辛苦。過去一年，從年初的流感、疫情，到急診爆量等，一整年下來，不只是台北市，很多偏鄉地區的醫護人員也都非常辛苦，因此才會挹注這麼多資源，讓醫院有餘裕來替醫護人員加薪。

石崇良說，至於台北市立聯合醫院，相較其他縣市確實有更多資源可以運用，也都支持他們善用不論是健保體系的資源，或是市政府的預算，來幫醫護人員加薪。

醫護人員 石崇良

相關新聞

不斷更新／春節連假首日國道南下車潮湧現 零星車禍致回堵

（04:55更新）

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

年菜照吃不發福 嘉基醫師授「防胖心法」從餐盤到運動全攻略

春節圍爐少不了大魚大肉與應景零嘴，但連續高油、高鹽、高糖飲食，往往讓不少人年後體重直線上升，血脂、血糖也跟著亮紅燈。嘉義...

今明溫暖出太陽留意霧擾交通 除夕鋒面+東北季風到 北部濕冷到初二

今天、明天的天氣比較穩定，中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，要留意今天、明天、下周一除夕早晚都是比較偏涼，所以日夜...

蔣萬安向衛福部爭取北市聯醫繁重加給石崇良：相較其他縣市有更多資源

醫護人力荒，台北市政府於春節前公布聯醫獎勵金提撥增加，且持續替北市聯醫向衛福部爭取「首都醫護職務繁重加給」。衛福部長石崇...

台南春節醫療不打烊 10家醫院開設傳染病特別門診

為守護市民春節期間就醫無障礙，台南市10家醫院特設置傳染病特別門診，於每日開設2個不同時段門診，提供呼吸道、腸胃道等多項...

