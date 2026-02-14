台南春節醫療不打烊 10家醫院開設傳染病特別門診

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南春節醫療不打烊，初一至初三開設傳染病特別門診，流感及新冠抗病毒藥物服務不中斷。圖／台南市衛生局提供
為守護市民春節期間就醫無障礙，台南市10家醫院特設置傳染病特別門診，於每日開設2個不同時段門診，提供呼吸道、腸胃道等多項傳染病診療服務。另西醫基層門診及藥局也提供看診及流感與新冠口服抗病毒藥物等服務供民眾使用。

台南市衛生局表示，截至2月10日統計，春節期間開診的流感抗病毒藥物合約院所共302間、新冠抗病毒藥物合約院所共95間，相關院所名冊將公告於台南市政府衛生局首頁春節不打烊專區https://health.tainan.gov.tw/

台南市衛生局指出，自1月20日至2月28日止，公費流感抗病毒藥物擴大使用對象，病人若符合用藥條件，無須進行流感快篩，經醫師臨床評估後即可開立，及早治療有助於降低重症發生風險，此外，提醒民眾可於看診或領藥前先洽詢醫療院所服務時段再行前往，避免徒勞往返。

市長黃偉哲呼籲與家人團聚時，須留意自身健康狀況，落實勤洗手與咳嗽禮節，人潮壅擠場所佩戴口罩及生病在家休息等防疫措施，共同守護自身及家人健康，平安歡度春節假期。

根據疾病管制署疫情監測資料顯示，今年第5周(2月1日至2月7日)全國類流感門急診就診人次達11萬人次；台南市同期類流感門急診就診達1萬多人次，顯現病毒仍於社區流竄。另全國新冠門急診亦呈上升趨勢。截至2月7日全國累計確診109例流感併發重症以及10例死亡，南市流感併發重症確診累積9例，1例死亡案例。

今年農曆春節連續假期長達9天，民眾南來北往恐造成疫情擴大，呼籲長者及易發生新冠與流感重症之高風險族群，應盡速接種公費流感疫苗及新冠疫苗，以獲得足夠保護力。

