蔣萬安情人節限定「撩妹語錄」自嘲：自己看了都有點不好意思

今天是春節假期第一天，也是西洋情人節，台北市長蔣萬安一早在臉書發文，放上自己的過去上節目的「撩妹語錄」。對象包括火車上的辣妹、高雄市議員陳美雅、立委李彥秀，還自嘲「我自己看了都有點不好意思。」

短片中，蔣萬安觀看自蔣當年的青澀片段，露出靦腆的笑容。其中一段是上節目，對著一名身材火辣的女來賓說「烤肉你都先烤什麼？我都先考慮你」。

蔣萬安還對著陳美雅說「你知道我學生的時候最喜歡什麼課？我最喜歡愛上你的每一刻」但因照稿念，被封「無情撩妹機器」幕僚笑他完全沒有投入。

蔣萬安也撩李彥秀，問她「高鐵都喜歡靠走道，還是靠窗？我喜歡靠著你」惹得李彥秀笑彎腰，不敢相信這是蔣萬安會說的話。

對蔣萬安的反差表現，蔣萬安馬上被一旁的幕僚笑虧「你是無情撩妹機器，全程都在看稿，完全沒有很投入」。

最後蔣萬安也送上祝福，「今天是情人節，也是春節的開始，祝有情人終成眷屬，單身的朋友也不要擔心，眼睛一閉馬上就過了」，新的一年，祝大家新年快樂、萬事如意、馬到成功，也祝大家情人節快樂。