春節首日、小年夜喜迎好天氣 北舒適南悶熱 外島航班注意濃霧影響

農曆年假首日好天氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，受到高壓迴流東南風影響，各地天氣大致穩定，無明顯降雨。今明兩天全台天氣不錯，建議可以把握時間大掃除，洗衣曬被，在好天氣的加持下，效率可以大幅提升。

不過在清晨夜間受到平流霧影響，西半部及外島有濃霧發生機會，他說，部分地區能見度可能只有100至200公尺，在霧區行車留意安全，打開霧燈。外島的飛行航班也有可能受到霧氣影響，在返鄉出行前還是要多留意天氣狀況。

溫度方面，廖于霆說，今天白天各地高溫都可以來到27至28度，南部局部地區可能在30度左右，感覺舒適南部稍悶熱。但到了晚上受輻射冷卻效應影響，各地低溫在14至16度，日夜溫差達10度以上，注意保暖。

明天小年夜，持續受到東南風影響，台灣各地天氣持續穩定，廖于霆表示，僅東南部可能有短暫陣雨，其他地區都是晴到多雲，白天高溫27至30度，感受比今天更暖熱，但夜間仍有14至16度低溫，西半部及外島一樣要注意濃霧。

廖于霆表示，到了下周一除夕，中午起受東北季風增強影響，北部東北部轉陰雨天氣，新竹以南較不受影響，持續為多雲時晴天氣。北部東北部高溫大幅降到21至22度，低溫則在17至18度，日夜溫差縮小。中南部及東南部白天高溫仍有25至30度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。