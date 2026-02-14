快訊

214情人節大樂透頭獎上看1.8億元 大紅包小紅包還有很多

Dyson兩大空氣清淨機開箱！HushJet HJ10小鋼炮換氣滅甲醛、BP04錐形氣流速揪惡臭

經典賽／大谷接受專注打擊決定！想要冠軍「不是一次就會滿足」

今明兩天晴朗偏熱 西半部日夜溫差高達15度 除夕轉雨又降溫

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天各地大多為晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫雨，花東地區亦有零星降雨；白天溫暖偏熱，高溫在西半部及宜蘭27至28度，花東約25至26度。本報資料照片
今天各地大多為晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫雨，花東地區亦有零星降雨；白天溫暖偏熱，高溫在西半部及宜蘭27至28度，花東約25至26度。本報資料照片

春節連續假期開始，中央氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫雨，花東地區亦有零星降雨；白天溫暖偏熱，高溫在西半部及宜蘭27至28度，花東約25至26度。夜晚清晨輻射冷卻影響，各地仍偏涼，中部以北及宜蘭預測低溫約13至17度，南部及花東約18至19度，日夜溫差高達10至15度。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，18至24度，金門晴時多雲，14至23度，馬祖晴時多雲，12至17度。

中部以北地區的夜晚至上午間及金、馬的全天有低雲或局部霧影響能見度，交通往返注意路況安全及航班資訊。中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及清晨至上午中部以北地區，易有低雲或霧影響能見度，目前新北至彰化已或將出現能見度不足200公尺的現象。影響時間自今天清晨至上午，影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣。

明天小年夜風向轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫陣雨，花東亦有零星降雨。

下周一除夕鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降，下周二初一至下周三初二東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；下周一、下周二桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨，竹苗平地及中南部地區為多雲到晴；下周三水氣稍減，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。

下周四初三、下周五初四東北季風逐漸減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，各地早晚仍涼，白天溫暖微熱，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六初五東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；22日初六至23日初七水氣逐漸增多，23日東北季風增強，北部及東北部氣溫逐漸下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；春節後期天氣不確定性較大，留意最新天氣資訊。

3000公尺以上高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山注意路況安全，高海拔山區作物防範霜害。

除夕前及收假日前後，天氣回暖期間金、馬全時段及夜晚至上午中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返特別注意航班資訊及行車安全。

春節連續假期天氣預報。圖／中央氣象署提供
春節連續假期天氣預報。圖／中央氣象署提供

恆春 宜蘭 馬祖

延伸閱讀

好天氣只到小年夜 除夕至初二冷空氣來亂 低溫再探1字頭

小年夜前日夜溫差大！除夕起桃園以北轉濕涼 春節連假天氣曝光

1張圖秒懂春節天氣重點 氣象署：除夕北東濕涼 初三起暖洋洋

小年夜前熱飆逾30度 除夕變天這時低溫觸冷氣團門檻 收假日轉雨大降溫

相關新聞

不斷更新／春節連假首日清晨霧擾國道 南下車潮今湧現 避開5地雷路段

（04:55更新）

小年夜前晴朗溫暖飆31度高溫 吳德榮：除夕下午起轉變 初一北台濕冷

春節連假開始，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，...

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

今明兩天晴朗偏熱 西半部日夜溫差高達15度 除夕轉雨又降溫

春節連續假期開始，中央氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫雨，花東地區亦有零星降雨；白天溫暖偏熱，高...

癌友春節四大考驗 癌症希望基金會陪伴癌友這樣過年不心累

春節九天連假將至，大家忙過年、安排團圓飯，對正在治療中或康復期的癌友及家屬，過年往往是體力與心理的雙重考驗。癌症希望基金...

新北連碰高手這樣玩！大樂透百萬大紅包一次到手7注 700萬獎金入袋

大樂透春節加碼進入第2天，台彩統計，第1天（2月12日）全國各地共59家彩券行拔得頭籌開出春節大紅包、小紅包獎項，當中有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。