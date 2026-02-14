今明兩天晴朗偏熱 西半部日夜溫差高達15度 除夕轉雨又降溫

春節連續假期開始，中央氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫雨，花東地區亦有零星降雨；白天溫暖偏熱，高溫在西半部及宜蘭27至28度，花東約25至26度。夜晚清晨輻射冷卻影響，各地仍偏涼，中部以北及宜蘭預測低溫約13至17度，南部及花東約18至19度，日夜溫差高達10至15度。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，18至24度，金門晴時多雲，14至23度，馬祖晴時多雲，12至17度。

中部以北地區的夜晚至上午間及金、馬的全天有低雲或局部霧影響能見度，交通往返注意路況安全及航班資訊。中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及清晨至上午中部以北地區，易有低雲或霧影響能見度，目前新北至彰化已或將出現能見度不足200公尺的現象。影響時間自今天清晨至上午，影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣。

明天小年夜風向轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫陣雨，花東亦有零星降雨。

下周一除夕鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降，下周二初一至下周三初二東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；下周一、下周二桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨，竹苗平地及中南部地區為多雲到晴；下周三水氣稍減，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。

下周四初三、下周五初四東北季風逐漸減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，各地早晚仍涼，白天溫暖微熱，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六初五東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；22日初六至23日初七水氣逐漸增多，23日東北季風增強，北部及東北部氣溫逐漸下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；春節後期天氣不確定性較大，留意最新天氣資訊。

3000公尺以上高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山注意路況安全，高海拔山區作物防範霜害。