癌友春節四大考驗 癌症希望基金會陪伴癌友這樣過年不心累

春節九天連假將至，大家忙過年、安排團圓飯，對正在治療中或康復期的癌友及家屬，過年往往是體力與心理的雙重考驗。癌症希望基金會病友服務部主任陳昀表示，癌友可先穩定自己的心，選擇相信專業醫療，並維持均衡飲食、備妥藥物、外出做好防護，讓過年照顧身體也不增加心理負擔。

根據癌症希望基金會多年病友服務經驗觀察，年節期間是癌症病友最容易感到焦慮、也最需要支持的時刻，陳昀提醒，「親友關心、飲食與作息失調、身體突發狀況、感染風險」是癌友在過年期間最常面臨的四大考驗。

四大考驗之中，許多癌友最有感的，其實來自親友關心所帶來的心理壓力。過年團聚本是溫暖時刻，但對癌友而言，卻常成為另一種「心理門診」。親友一句句關心的詢問、各式各樣的養生偏方，往往讓人不知道該如何回應。

癌症希望基金會附設心理諮商所所長葉北辰表示，這類壓力多半來自「親友期待自己要做點什麼」與「癌友不想讓場面尷尬」，並非誰的惡意，而是關心與擔心交織的結果。

他建議癌友可從三個方向調適：

一、安心說：允許自己表達感受，不必強顏歡笑。可透過正念呼吸、寫下心情或向信任的人傾訴，讓情緒有出口。 二、分心聽：將親友的關心與醫療決定分開。對未經證實的偏方，可溫和回應「謝謝啦！這麼為我費心」，並將話題轉回日常互動，避免反覆承受心理壓力。 三、定心安：為自己設立心理界線，事先準備回應說詞，例如「謝謝你這麼關心我，我會先跟醫師討論，再決定怎麼做」；或設定可以離開話題的訊號，如暫時起身走動，讓聚會回到單純的陪伴。

面對年夜飯各式佳餚，基金會提醒應掌握均衡飲食原則，除了攝取豆、魚、肉類補充蛋白質外，也要適量攝取碳水化合物作為能量來源，如:米飯，同時記得搭配新鮮蔬菜和水果，補充膳食纖維、維生素，也可以幫助身體抗發炎、促進消化、維持身體機能，讓過年吃得滿足又健康，同時避免油炸、過度加工食品及生食，以降低腸胃負擔與感染風險。

年節期間聚餐頻繁、作息容易打亂，不少癌友擔心體重變化、腸胃不適，甚至影響治療。基金會提醒，癌友仍應依自身狀況調整進食份量與次數，避免因節慶氣氛而過度放鬆，反而造成身體負擔。

治療中的癌友，最擔心春節期間出現發燒、嘔吐、腹瀉等副作用，卻不知道該如何因應。基金會提醒，病友可在過年前先與醫療團隊確認相關資訊，降低突發狀況帶來的不安，同時：

預先備藥：返家前與主治醫師確認是否已備妥必要的緊急用藥。

掌握就醫資訊：事先查詢醫院春節期間的急診或特別門診時段，以備不時之需。

年假期間親友團聚、走春出遊不可少，但對化療期間或免疫力較低的癌友而言，需特別留意感染風險。癌症希望基金會建議，病友可依自身狀況調整活動時間與頻率，聚餐時留意飲食安全與衛生習慣，並適度採取自我保護措施，讓團圓不成為健康負擔：

主動做好防護：勤洗手、配戴口罩，避免前往過於擁擠或通風不良的場所。

坦然溝通、量力而為：若親友出現感冒症狀，應婉拒探訪；體力不佳時，也可坦然表達休息需求，不勉強參與長時間或高強度行程。

癌症希望基金會提醒，春節是與家人相聚、彼此陪伴的重要時刻，但關心不需要被全部承接，善意也不必用勉強來回報，學會溫柔地替自己畫線，年節才能真正成為修復與團聚的時刻，也歡迎善用癌症希望基金會知識館等數位資源，讓健康不打折、更有信心迎接新的一年。