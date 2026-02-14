好天氣只到小年夜 除夕至初二冷空氣來亂 低溫再探1字頭

迎新年，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今明兩天東南風至偏南風影響，暖空氣較明顯北上，中高層也是相對的高壓脊區，大氣狀態較穩定。花東、恆春半島雲量仍較多，但是天氣也會趨於穩定；其他地方維持晴到多雲。

不過，天氣風險公司表示，因為暖濕的空氣北上，因此在夜晚到清晨溫度較低的時候，西半部、外島地區就比較容易出現局部霧或低雲的情況。

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及清晨至上午中部以北地區，易有低雲或霧影響能見度，目前新北至彰化已或將出現能見度不足200公尺的現象。影響時間自今天清晨至上午，影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣。

氣溫方面，今明兩天北部、東半部白天高溫25至28度，台北市可能來到29度，中南部高溫27至30度，部分地區會超過30度以上，有點偏熱。夜晚清晨仍要注意輻射冷卻低溫，日夜溫差持續較為明顯。

下周一除夕，中高層短波槽掠過台灣以北向東移動，地面有鋒面東移南壓，尾端快速掠過台灣附近，降雨相對較明顯一些。氣溫開始下降轉涼，北台灣感受較為明顯，北部、東北部白天高溫下降到20至23度，中部及花東地區高溫仍有24至27度，南部高溫仍有27至30度。

除夕夜東北季風南下帶來冷空氣，溫度會繼續下降，中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區可能降到14度以下，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區可能降到16至18度，中南部日夜溫差仍然明顯。

下周二初一、下周三初二，底層東北季風較為明顯的時間點，中層陸續都有些水氣會經過台灣附近，配合底層東北季風影響，迎風面地區比較容易有短暫陣雨機會，桃園往北到大台北、宜花東及恆春半島等地都有出現降雨的可能性；中南部地區雖然受影響程度較小，降雨機會低，只有深山區域有些零星降雨，但是整體雲量也可能較多一些，大致為多雲到有陽光的天氣，愈往南天氣就愈晴朗。

東北季風帶來的冷空氣最明顯，下周二、下周三北部、東北部白天高溫17至20度，花東地區高溫21至24度，中部高溫23至25度，南部受影響最小，高溫仍有25至27度或以上。夜晚到清晨在中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區可能降到12至14度間，低溫其實有來到大陸冷氣團的門檻邊緣，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區可能降到15至17度間，北台灣明顯較偏涼，其他地方日夜溫差變化較大。

下周四初三東北季風逐漸減弱，局部短暫陣雨機會。北部、東北部白天高溫上升到20至22度，花東地區高溫維持在21至24度，中部高溫24至26度，南部高溫26至28度，夜晚到下周五清晨的低溫也略為上升，北台灣仍較偏涼，其他地方持續日夜溫差大。

下周五初四、下周六初五東北季風減弱後，很快底層就轉為高壓迴流影響，風向由偏東風轉東南再轉偏南風，中層以上為高壓脊通過，空氣也轉乾，大氣趨於穩定，除了東半部雲量仍可能較多之外，西半部為晴到多雲的天氣為主，夜晚清晨又會有局部霧發生的機會。各地白天溫暖到偏熱，夜晚清晨較涼，日夜溫差仍然較大。

22日初六中層短波槽再度自華北、華東快速東移，槽前有較明顯的地面鋒面將先行在22日下午到晚間通過台灣上空，後續東北季風明顯增強，屆時北部、東半部降雨的機會可能會顯著增加，雨勢大小還需要再觀察。鋒面通過後溫度將由北往南再度下降轉涼，目前預報看起來溫度的降幅變化不小，22至23日前後的溫度落差似乎會相當明顯，不過預報時間還久，後續的預報變化仍值得觀察注意。