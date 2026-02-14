聽新聞
春節連假天氣「涼暖交替、氣溫起伏」 開工日迎較強冷空氣
春節期間以東北季風為主軸，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷空氣強度偏弱，呈現涼暖交替、氣溫起伏的型態。整體而言，中南部天氣相對穩定，北部與東部雲量與降雨變化較多，天氣變動性較大。清晨與夜間仍偏涼，日夜溫差大，戶外或山區活動留意溫度變化，建議洋蔥式穿搭，方便隨時調整。
這兩天白天雖有回暖感受，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估年假尾聲或開工時，仍可能再迎來一波較強冷空氣，冬季尚未結束。
關於春節逐日天氣預報，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天、明天小年夜全台晴朗穩定，東南風環境，氣溫明顯回升，日夜溫差大。下周一除夕，一道鋒面快速通過，北部、東部轉為陰天或小雨，中部、南部多雲到晴。下周二初一、下周三初二東北季風影響，北部、東部陰天偶陣雨，全天濕涼，中部、南部晴朗穩定，日夜溫差大。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周四初三、下周五初四仍在東北季風環境下，但水氣減少，北部多雲到晴，中南部晴朗，宜花東偶有零星短暫雨。各地白天舒適溫暖，夜晨偏涼。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
