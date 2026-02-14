快訊

不斷更新／春節連假首日清晨霧擾國道 南下車潮今湧現 避開5地雷路段

聽新聞
0:00 / 0:00

春節連假天氣「涼暖交替、氣溫起伏」 開工日迎較強冷空氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
春節連假天氣重點。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
春節連假天氣重點。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

春節期間以東北季風為主軸，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷空氣強度偏弱，呈現涼暖交替、氣溫起伏的型態。整體而言，中南部天氣相對穩定，北部與東部雲量與降雨變化較多，天氣變動性較大。清晨與夜間仍偏涼，日夜溫差大，戶外或山區活動留意溫度變化，建議洋蔥式穿搭，方便隨時調整。

這兩天白天雖有回暖感受，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估年假尾聲或開工時，仍可能再迎來一波較強冷空氣，冬季尚未結束。

關於春節逐日天氣預報，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天、明天小年夜全台晴朗穩定，東南風環境，氣溫明顯回升，日夜溫差大。下周一除夕，一道鋒面快速通過，北部、東部轉為陰天或小雨，中部、南部多雲到晴。下周二初一、下周三初二東北季風影響，北部、東部陰天偶陣雨，全天濕涼，中部、南部晴朗穩定，日夜溫差大。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周四初三、下周五初四仍在東北季風環境下，但水氣減少，北部多雲到晴，中南部晴朗，宜花東偶有零星短暫雨。各地白天舒適溫暖，夜晨偏涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 東北季風

延伸閱讀

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

今起3天豔陽暖熱 粉專：冬衣別太早收 年假尾聲較強冷空氣報到

1張圖秒懂春節天氣重點 氣象署：除夕北東濕涼 初三起暖洋洋

小年夜前陽光普照 春節天氣再度轉變的時間點曝 鋒面+東北季風轉濕冷

相關新聞

不斷更新／春節連假首日清晨霧擾國道 南下車潮今湧現 避開5地雷路段

（04:55更新）

小年夜前晴朗溫暖飆31度高溫 吳德榮：除夕下午起轉變 初一北台濕冷

春節連假開始，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，...

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

全台首家！台大電子處方箋 減少奔波

台大醫院去年八月成立「電子處方箋建置推動小組」，今年一月中旬完成首張電子處方箋開立，一月底開始，該院遠距照護中心病人，全...

體恤首都勤務繁重 北市調高市立聯醫夜班費

大缺「公」時代，首都勤務繁重，北市府春節前夕送上利多紅包，宣布調高北市聯醫夜班費，且持續向衛福部爭取「首都醫護職務繁重加...

加薪難擋醫護離職潮 關鍵在友善環境

醫療人力荒難解，蔣市府祭出提高夜班費、爭取首都加給，基層醫護及專家都樂見其成，但也認為金錢非唯一解方，留人關鍵在友善工作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。