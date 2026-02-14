小年夜前晴朗溫暖飆31度高溫 吳德榮：除夕下午起轉變 初一北台濕冷

春節連假開始，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，西北部近岸有低雲或霧，無降水回波，亦無降雨。夜間輻射冷卻仍強，但因空氣回暖，已無10度以下的平地最低氣溫，今晨各地區的平地最低氣溫約在12、13度。

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及清晨至上午中部以北地區，易有低雲或霧影響能見度，目前新北至彰化已或將出現能見度不足200公尺的現象。影響時間自今天清晨至上午，影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣。

吳德榮說，今天、明天小年夜各地晴朗穩定、溫暖如春，各地區高溫逼近30度，適合年節前掃除，但輻射冷卻，日夜溫差很大；西半部清晨及金、馬易起霧。今天北部13至29度、中部12至31度、南部13至31度、東部12至29度。

不過，吳德榮表示，下周一除夕，下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。下周二初一和下周三初二東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨的機率，北台偏涼微冷；中南部晴時多雲、白天舒適早晚微冷；初二下午起水氣漸減，北部降雨漸歇。

下周四初三東北季風減弱，氣溫漸升，吳德榮表示，北部好轉為多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周五初四至22日初六轉偏東風，各地晴朗穩定、氣溫逐日回升，白天舒適至微熱、早晚因輻射冷卻氣溫很低，日夜溫差大，東半部偶有局部短暫降雨。初六的模擬、各國模式差異大，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。