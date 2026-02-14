快訊

不斷更新／春節連假首日清晨霧擾國道 南下車潮今湧現 避開5地雷路段

聽新聞
0:00 / 0:00

小年夜前晴朗溫暖飆31度高溫 吳德榮：除夕下午起轉變 初一北台濕冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天、明天小年夜各地晴朗穩定、溫暖如春，各地區高溫逼近30度。本報資料照片
今天、明天小年夜各地晴朗穩定、溫暖如春，各地區高溫逼近30度。本報資料照片

春節連假開始，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，西北部近岸有低雲或霧，無降水回波，亦無降雨。夜間輻射冷卻仍強，但因空氣回暖，已無10度以下的平地最低氣溫，今晨各地區的平地最低氣溫約在12、13度。

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及清晨至上午中部以北地區，易有低雲或霧影響能見度，目前新北至彰化已或將出現能見度不足200公尺的現象。影響時間自今天清晨至上午，影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣。

吳德榮說，今天、明天小年夜各地晴朗穩定、溫暖如春，各地區高溫逼近30度，適合年節前掃除，但輻射冷卻，日夜溫差很大；西半部清晨及金、馬易起霧。今天北部13至29度、中部12至31度、南部13至31度、東部12至29度。

不過，吳德榮表示，下周一除夕，下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。下周二初一和下周三初二東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨的機率，北台偏涼微冷；中南部晴時多雲、白天舒適早晚微冷；初二下午起水氣漸減，北部降雨漸歇。

下周四初三東北季風減弱，氣溫漸升，吳德榮表示，北部好轉為多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周五初四至22日初六轉偏東風，各地晴朗穩定、氣溫逐日回升，白天舒適至微熱、早晚因輻射冷卻氣溫很低，日夜溫差大，東半部偶有局部短暫降雨。初六的模擬、各國模式差異大，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣溫 吳德榮

延伸閱讀

今晴朗炎熱飆31度高溫 吳德榮：除夕北東變天轉濕冷 初三才好轉

台北測站10.7度寒流未達標 吳德榮：今晚明晨輻射冷卻低溫探10度以下

今明寒流愈晚愈冷 吳德榮：低溫探6度以下

寒流明起強勢襲台 吳德榮：愈晚愈冷降至6度以下 太平山有飄雪機率

相關新聞

不斷更新／春節連假首日清晨霧擾國道 南下車潮今湧現 避開5地雷路段

（04:55更新）

小年夜前晴朗溫暖飆31度高溫 吳德榮：除夕下午起轉變 初一北台濕冷

春節連假開始，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，...

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

全台首家！台大電子處方箋 減少奔波

台大醫院去年八月成立「電子處方箋建置推動小組」，今年一月中旬完成首張電子處方箋開立，一月底開始，該院遠距照護中心病人，全...

體恤首都勤務繁重 北市調高市立聯醫夜班費

大缺「公」時代，首都勤務繁重，北市府春節前夕送上利多紅包，宣布調高北市聯醫夜班費，且持續向衛福部爭取「首都醫護職務繁重加...

加薪難擋醫護離職潮 關鍵在友善環境

醫療人力荒難解，蔣市府祭出提高夜班費、爭取首都加給，基層醫護及專家都樂見其成，但也認為金錢非唯一解方，留人關鍵在友善工作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。