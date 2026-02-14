聽新聞
1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增
中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空氣南下，影響期間各地氣溫下降，北部及東北部較涼、中南部日夜溫差大，其他時間氣溫回升。
降雨方面，未來第1周東半部及北部有局部短暫雨，其他地區大致多雲到晴，第2周台灣周圍環境水氣增加，各地降雨機率略為提高。近期模式第2周預報不確定性較大，隨時留意氣象署最新預報資訊。
第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
