不斷更新／春節連假首日清晨霧擾國道 南下車潮今湧現 避開5地雷路段
（04:55更新）
今天是春節連續假期小年夜前一天，目前國道北、中、南區各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為105百萬車公里，為年平均平日（93百萬車公里）的1.1倍，其中，南向交通量可達59百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及清晨至上午中部以北地區，易有低雲或霧影響能見度，目前新北至彰化已或將出現能見度不足200公尺的現象。影響時間自今天清晨至上午，影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣。
至於國道今天重點壅塞路段，高公局預判有國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人可於下午時段出發。
另外，連假期間尖峰時段國道部分路段可能有長時段壅塞，高公局建議用路人可改行駛台61線替代國1及國3；行經台61線北向後龍-竹南（玄寶大橋）北向及雙向龍井-伸港（中彰大橋）等施工路段，減速慢行，並於壅塞時遵循現場導引路線行駛。
