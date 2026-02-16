健康你我他／四代同堂年夜飯 熱鬧歡欣幸福感

多年前，年節時子孫們一定集合至老宅陪年邁的公婆過節，尤其春節的重頭戲「大年夜團圓飯」，全員到齊開飯。

老公有4兄弟，均住在老宅附近，除夕當天各家準備3至4道菜餚，端來老宅席開兩桌，公婆與4對兒子兒媳一桌，孫輩與曾孫輩一桌，好生熱鬧的四代同堂，享受豐盛有餘、熱鬧歡欣的團圓飯。

除夕的前夕，妯娌會討論菜色，避免重複，例如大嫂擅長客家小炒及紅燒肉、我偏好煲雞湯或炒麻油雞、來自海港城鎮的小嬸煎魚及海鮮料理都難不倒她、小小嬸拿手擺冷盤料理，然後我們各司其職進行採買及當天烹飪。

常在開飯前各家主婦又有即興之作，所以年夜飯必超過出菜數量，端上桌時總是爆量，致使桌面快擺不下的豐盛；公婆當下總是笑得合不攏缺牙的嘴，老公或小叔更不忘帶上香醇威士忌助興，吃上一頓大家庭的團圓飯。

酒過一巡，子孫們陸續排隊向公婆拜年，老人家收到滿懷的祝福紅包，當然小曾孫也收到長輩們給予充滿祝福的壓歲錢，這樣的夜晚一定肚腹飽食、口袋滿溢的幸福感。

前年，公婆因老化而相繼逝去，我們少了回老宅陪老人家過春節的誘因和動力；曾經老老少少20幾人的年夜飯場景，家人歡聚的溫情時刻，是永存在心的喜悅時光，令人難忘的團圓飯。