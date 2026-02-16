過年體重不失控 營養師教戰飲食3訣竅

快訊

聯合報／ 劉怡里／衛福部臺北醫院醫學美容中心營養管理門診營養師
過年圍爐吃火鍋，可選吃昆布、蔬菜或番茄湯底。圖／123RF
過年圍爐吃火鍋，可選吃昆布、蔬菜或番茄湯底。圖／123RF

今天是除夕吃團圓飯，正式開吃長達1周的年菜飲食。常聽大家說「年還沒過完，褲子先變緊」。事實上，過年飲食重點不是忍耐，不必完全忌口，而是選擇與份量管理，只要掌握原則，從主餐、甜點與零食3方面調整吃法，就能開心過好年、體重不失控。

1.主餐年菜：

避開高油陷阱，吃對食材

年菜熱量高，往往不是吃太多，而是「搭配不對」。掌握食用主餐三原則：一多選原型食物，二是綠色、菇類蔬菜先吃，三是高熱量餐點控制份量一碗為限。

火鍋類：少選麻辣、肉類濃湯湯底，改用昆布、蔬菜或番茄湯。先吃菜再吃肉，避開加工火鍋料與炸物，沾醬少沙茶、多蔥薑蒜。

肉類年菜（佛跳牆、紅燒、三杯系列）：油脂、鈉、糖含量高，建議去皮、去肥肉，湯汁少喝。

香腸、臘肉：屬高油高鈉食物，當配菜少量吃，可搭配白蘿蔔、蒜苗或大量蔬菜一起吃，吃完再吃高維生素C的水果，如小番茄、芭樂、草莓等。

水餃、年糕、蘿蔔糕：注意份量，一餐避免同時出現多種精緻澱粉，烹調以少油煎、乾煎取代油炸。

2.甜點這樣吃：

點到為止、挑一餐食用

過年常見年糕、發糕、糖果點心等，含糖量高，少食為宜。

一天選擇一個甜點時段，可以安排在中午吃，避免每一餐都「加糖」。

事先切小塊、全家分食，避免自己吃完一整份。

避免空腹時吃甜點，影響血糖波動，易形成體脂肪。

3.零食懂挑選：

邊聊天也不怕吃過量

零食是過年最容易失控的部分，要懂得挑著吃。

水果先吃芭樂、蘋果、奇異果、橘子等低GI高纖水果。

選吃無調味堅果、日式海苔、米果、黑巧克力、非油炸蔬果乾、零卡果凍。

建議先用夾鏈袋分裝份量，避免整包放桌上「一直拿」。

