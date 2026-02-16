年菜吃法不當 恐埋健康地雷

農曆過年是家人團圓的重要時刻，年夜飯桌上往往擺滿象徵吉祥的年菜，如長年菜、魚類、佛跳牆、香腸、炸物與各式糕點。不過，這些「年味十足」的料理，若吃法不當，反而可能成為健康地雷。林口長庚醫院臨床營養師黃湘說，過年飲食不必過度壓抑，但吃的內容、份量與順序才是關鍵。

台灣已正式進入超高齡化社會，三高、慢性疾病患者會愈來愈多，年菜上桌至少10道起跳，大多是高油、高糖的料理。黃湘表示，對於慢性疾病患者而言，平時就要進行嚴格的飲控，但難得一次的過節，飲食不需要太壓抑，建議可以調整飲食的順序，口訣是「先吃蔬菜、再吃蛋白質，澱粉擺最後」。

年菜基本菜色，有象徵年年有餘的「魚類」、大吉大利的「雞肉」、意味團圓的「豬肉」或「佛跳牆」等湯品，還有長命百歲的「蔬菜類」，最常見長年菜（即芥菜）、白菜、竹笙、香菇等，澱粉類則有米飯、蘿蔔糕、水餃等。

黃湘建議，慢性病患者第1步先夾蔬菜，約一碗量，先吃蔬菜先獲得飽足感，若是慢性腎臟病患者，少吃富含維生素K的深綠色蔬菜，可改吃白菜或菇類等；第2步是吃肉或海鮮，以油脂較少的白蝦、魚類為主，若很想吃蹄膀或三層肉，可採吃3份瘦肉配一份肥肉的方式攝食，達到解饞的目的；最後才是吃澱粉食物，約半碗即可。

佛跳牆、火鍋湯底等年菜湯品，看似滋補，實際上油脂、鈉與普林含量都偏高。佛跳牆的食材多經油炸後再燉煮，對高血脂、高血壓、慢性腎臟病與痛風患者都不利。黃湘建議，湯品「淺嘗即可」，半碗已是上限；火鍋則可在尚未下肉、油脂尚低時少量喝湯，等肉類下鍋後，就盡量避免。

過年餐桌上的蔬菜與蛋白質，對糖尿病患者相對安全，真正的地雷是糯米製品與零嘴。黃湘說，年糕、油飯、甜湯圓，若在飯後又接著吃餅乾、糖果、水果，很容易在不知不覺中讓血糖快速飆升。

許多人以為堅果健康，但若是裹糖、油炸或混合果乾的「綜合堅果」，糖與油脂含量都不低。果乾因水分去除，糖分高度濃縮，一小把就可能等於吃下好幾顆水果。黃湘建議，先將要吃的份量裝在小碟子中，避免邊聊天邊抓，一不小心就吃過量。