過年急診寶典 出現3症狀快就醫

今年春節連假長達9天，為改善「急診壅塞」，衛福部去年11月起試辦「假日輕急症中心」（UCC），並於今年初提出急診監測指標。台北醫學大學附設醫院急診醫學科主治醫師陳紹鈞說，每年春節常在初二後，出現「輕重症」混雜的就醫人潮，北醫附醫已經準備好相對應的醫療量能迎戰。

陳紹鈞表示，每年春節急診人數增加，常見腸胃炎等3類病患。原因包括聚餐頻繁、飲食油膩、飲酒過量，熬夜與作息顛倒，使原本控制不佳的三高族群，病情惡化風險上升；流感與新冠病毒冬季流行，親友南來北往、密切接觸，也讓呼吸道感染快速擴散。

急診常見3大類病患

1.腸胃炎患者

多因病毒、不潔飲食、反覆加熱的隔夜菜，或酒精刺激引起，常出現腹瀉、嘔吐與腹痛等症狀。若腹部不適感延伸至上腹或背部疼痛，應高度警惕是急性胰臟炎，若是右上腹痛則必須排除膽囊炎。

2.呼吸道感染患者

春節流感與新冠正值流行高峰，加上返鄉與聚會，病毒傳播速度加快引起。

3.外傷患者

常見打掃時滑倒、切菜割傷、燒燙傷，或吃魚時魚刺卡喉等患者。不是所有傷口都要往急診跑，可優先以乾淨紗布直接加壓止血，若血流不止才赴急診縫合。如發生魚刺卡喉，應立即尋求醫師處理，嚴禁採用「吞飯」或「喝醋」等民間療法，這可能導致魚刺刺入食道更深處或造成化學性灼傷。

老人小孩噎食 用哈姆立克法急救

春節急診也常見「噎食」患者，陳紹鈞說，過年餐桌上常有年糕、果凍與堅果等，吞嚥能力不好的長者或小孩，容易因此噎食。一旦發生噎食，應先觀察患者狀況，當患者因噎食完全無法說話、呼吸，應立即施行哈姆立克法並撥打119送急診；若患者仍能咳嗽，則鼓勵其持續咳出異物。

部分民眾擔心過年期間到人擠人的急診，反而會增加流感、新冠的機率，因此不敢就醫。陳紹鈞指出，民眾可先評估自身狀況，如果只是輕微感冒、吃海鮮過敏導致皮膚局部紅疹搔癢，可在藥師指示下服用常備藥物。建議過年前先準備好，如退燒止痛藥、腸胃藥、抗過敏藥與基本外傷敷料。

突發劇烈頭痛 可能是心血管疾病

陳紹鈞提醒，過年期間如果出現3類症狀，千萬不要拖延，應立即就醫。

1.精神狀態與活動力明顯改變

例如平常活潑的孩子突然整天嗜睡、不吃不喝，或長輩虛弱到無法下床、反應遲鈍，都是重要警訊。

2.不正常的呼吸表現

若坐著休息仍感到喘、無法講完整一句話，甚至出現嘴唇發紫，都代表呼吸系統可能出現嚴重問題。

3.出現無法解釋的突發劇痛

像「被閃電打到」的劇烈頭痛，可能與腦血管問題有關；胸口出現如同重物壓迫的悶痛感，則需高度懷疑心肌梗塞，也可能是氣胸、肺動脈栓塞或主動脈剝離等致命疾病。

長輩與嬰幼兒要特別留意「非典型症狀」，陳紹鈞指出，高齡長輩感染不一定會發燒，可能表現為食欲不振、活動力下降，甚至出現譫妄、作息混亂等症狀，家屬可協助記錄異常行為，並量測血壓、體溫與呼吸次數，只要與平時不同，就應提高警覺。對於嬰幼兒與慢性病患者，就醫門檻可「放低一點」，寧可提早評估，也不要拖延。