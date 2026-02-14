聽新聞
0:00 / 0:00

愛肝達人站／睡覺有沒有打呼，怎麼媳婦才知道？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

老友多年不見，一進診間就嘆氣：「醫師，我最近怎麼忘東忘西，只剩南北沒忘記。」

我抬頭一看，臉圓潤潤，肚子滾滾，脖子粗得像領帶都快打不上。這體型，還沒抽血，我腦中報告已經先跑出來：高血脂、高血壓、脂肪肝，外加一個八成跑不掉的「睡眠呼吸中止症」。

「睡覺會打呼嗎？」我問。他一臉無辜：「有沒有打呼，我睡著了，怎麼知道？」旁邊一位中年女士突然笑出聲：「有啊！打得像火車進隧道，還會回音！」我愣了一下：「請問妳是…？」「我是他媳婦。」

我腦中瞬間演完一整齣八點檔。怎麼打呼是媳婦知道，不是太太知道？難道現代媳婦孝順到晚上還要隨侍左右？他趕緊補充：「我老婆身體不好，睡一樓，我跟兒子媳婦住二樓。」

原來如此。我在心裡默默記一筆：醫師不能太敏感，否則還沒有診斷病人，自己先診斷出妄想症。

其實答案已經呼之欲出。十之八九是睡眠呼吸中止症。睡覺時氣道塌陷，呼吸暫停，血氧反覆下降。腦袋一整晚都在缺氧邊緣徘徊，長期下來，記憶力自然像漏水的水桶，一滴一滴流掉。

我替他安排了睡眠檢查。果然沒錯，每晚呼吸暫停超過30次，血氧最低掉到85%。這樣睡上幾年，不忘東忘西才奇怪。

很多人一聽到記憶變差，就嚇得以為是失智。其實原因很多。阿茲海默症確實常見，腦內類澱粉蛋白沉積，醫學至今仍在努力尋找治療方法。高血壓、動脈硬化造成的小中風，也會讓腦細胞慢慢退場；腦部腫瘤引起顱內壓升高，同樣會讓記憶模糊。

還有一種常被忽略的—肝不好。當肝功能衰退，例如猛爆性肝炎、肝硬化或肝癌末期，肝臟無法把蛋白質代謝產生的氨轉成尿素排出，血中氨濃度升高，跑到腦部抑制神經活動。人會開始講話顛三倒四，時間地點搞不清楚。家人聽了以為他在講禪宗，其實是肝性腦病變。再嚴重下去，可能陷入肝昏迷，危及生命。

所以，忘東忘西，只剩南北，不一定是老了，也不一定是失智。可能是睡不好，可能是血管堵塞，可能是腦壓升高，甚至是肝臟在抗議。

好消息是很多是可以治療的。呼吸中止可以改善，血壓血脂可以控制，肝機能看情說不定可以改善。

忘東忘西不可怕。可怕的是連去看醫師這件事，都忘了。

全民健康基金會最新一期《好健康雜誌》，提供醫療新知、正確實用的健康知識。

＊看延伸閱讀＊

失智 肝病

延伸閱讀

「國民奶奶」腦梗塞救回 左耳聽力卻受損！ 大方認戴助聽器：這不是丟臉，是預防失智

余天全說了！跟愛妻早分房 李亞萍爆失智…私下真相曝光

40歲是逆轉血壓關鍵期 醫師解釋如何克服「遺傳高血壓障礙」

為什麼女性高血壓發病比男性晚？醫解釋性別病因和發展階段差異

相關新聞

春節假期…除夕北東轉濕涼 初三回暖

春節假期正式展開，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜說，春節連假期間，北部、東半部天氣變化大，小年夜之前溫暖如春，除夕至初...

全台首家！台大電子處方箋 減少奔波

台大醫院去年八月成立「電子處方箋建置推動小組」，今年一月中旬完成首張電子處方箋開立，一月底開始，該院遠距照護中心病人，全...

健康你我他／那年爸爸癌末 不捨最後團圓飯

那年爸爸罹患肝癌，在醫院進出好幾次，高齡86歲身體羸弱，不忍他繼續受折磨，家人選擇一條安靜有尊嚴的路—安寧照護。

愛肝達人站／睡覺有沒有打呼，怎麼媳婦才知道？

老友多年不見，一進診間就嘆氣：「醫師，我最近怎麼忘東忘西，只剩南北沒忘記。」

高鈣芥菜勿反覆加熱 燉肉更美味

春節將至，家家戶戶幾乎都會準備「長年菜」—芥菜，長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖提醒，芥菜等綠葉蔬菜富含硝酸鹽，若反覆加...

大林慈濟醫院院長賴寧生 行醫初心建重症中心

大林慈濟醫院是嘉雲地區唯一的準醫學中心，但患者病況複雜度不輸醫學中心，十年前統計就發現，大林慈濟收治病人嚴重度是全台前三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。