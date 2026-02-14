健康你我他／那年爸爸癌末 不捨最後團圓飯

那年爸爸罹患肝癌，在醫院進出好幾次，高齡86歲身體羸弱，不忍他繼續受折磨，家人選擇一條安靜有尊嚴的路—安寧照護。

在安寧病房住了一個多月，爸爸生命跡象穩定，就快過農曆年了，徵得醫師同意，我們做好萬全的準備，帶爸爸回家過年圍爐。

家中除夕團圓飯，維持爸爸大陸老家的習俗吃元寶，也就是餃子，「吃元寶、拿元寶，金銀財寶通通來」，吃完餃子還得吃豆沙粽子，爸爸說除夕夜吃甜粽，可以甜甜蜜蜜幸福快樂一整年，都是美味又吉祥的食物。味與形，都是過年的好兆頭。

餃子與豆沙甜粽是除夕圍爐的哥倆好，缺一不可。但是爸爸已經吃不下東西了，裝著鼻胃管的他只能用關愛不捨的眼神，凝視家人間的用餐情形，我努力地大口吃著餃子、講笑話逗爸爸開心，大家很有默契的談天說笑，談工作、學業、年後的計畫，假裝跟去年吃團圓飯時沒啥兩樣。

我們都清楚這是全家人到齊的最後一次團圓飯，這一餐吃得既慢且長，想讓幸福的圍爐氛圍，在大家心中停留久一點，久到日後想他的時候，可以持續回味。

爸爸到天堂跟爺爺奶奶圍爐以後，我們改在餐廳吃團圓飯。而餃子與豆沙甜粽當然還是得包，這是除夕當天祭拜爸爸的兩大菜，他的最愛缺一不可。