林口長庚過年開特別門診 張善政親手送「蘋」安

春節連假長達9天，桃園市長張善政、衛生局長賈蔚等人今到林口長庚醫院慰勞第一線醫護團隊，送上蘋果，象徵「平平安安」。因應春節就診需求，林口長庚初一到初三也開設特別門診，籲請民眾多加利用。

張善政表示，林口長庚是北桃園地區唯一醫學中心，平時即肩負急重症醫療照護角色，春節期間多數民眾返鄉團聚、休假過年，但醫護人員仍需全天候輪班值勤，確保急診與住院醫療服務正常運作，因此特別感謝醫院協助守護民眾健康與安全。

林口長庚今由副院長邱政洵代表受贈。院方表示，感謝市府的關心與支持，這份鼓勵對於第一線醫護人員而言，是持續堅守崗位的重要力量。醫院除依循歷年經驗規畫春節期間門急住診服務應變措施，17日（初一）至19（初三）也開設「春節傳染病特別門診」，並提供24小時OPAT注射服務，經急診醫師評估輕症病人，可協助轉由本院門診進行後續治療及追蹤，措施不僅能有效減少病人留觀時間，也可減輕急診負荷，因此請民眾有需要時可以多加利用。