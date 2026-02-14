春節假期…除夕北東轉濕涼 初三回暖

春節假期正式展開，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜說，春節連假期間，北部、東半部天氣變化大，小年夜之前溫暖如春，除夕至初二，受到東北季風影響，天氣轉濕涼，中南部春節期間維持多雲到晴的穩定天氣。初三起冷空氣減弱，全台將暖洋洋，廿二日收假日，須注意水氣再增多。

隨著春節假期展開，桃機公司也迎來史上最高疏運挑戰，共有六天疏運旅次都破十六萬人次。桃機公司董事長楊偉甫說，預計今天桃機入境、出境加過境將迎來十六點七萬人次的史上新高，其中出發更高達八點八萬人次。

林秉煜說，下周一、除夕，鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部氣溫下降並轉為局部短暫雨，中南部地區受影響較小，仍為多雲到晴，民眾南來北往，注意溫度差異。

林秉煜說，初一、初二北台灣及東半部天氣偏涼且有局部短暫雨；中南部與離島則維持穩定，僅早晚偏涼，日夜溫差仍顯著。

氣象署提醒，春節期間要注意「霧」對交通的影響。林秉煜說，今天至明天小年夜，及初四至初六回暖期間，中部以北地區及金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度。

國道疏運部分，交通部高公局表示，預估國道交通量今天為一○五百萬車公里，為年平均平日（九十三百萬車公里）的一點一倍。國一南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國三南向土城至關西、快官至霧峰，以及國五南向南港系統至頭城等路段恐出現車潮，建議南向用路人下午時段出發。