全台首家！台大電子處方箋 減少奔波

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

因應醫療產業永續、無紙化趨勢，<a href='/search/tagging/2/台大醫院' rel='台大醫院' data-rel='/2/104913' class='tag'><strong>台大醫院</strong></a>去年8月起成立「電子處方箋建置推動小組」，今年1月中旬正式完成首張電子處方箋開立。記者蘇健忠／攝影
因應醫療產業永續、無紙化趨勢，台大醫院去年8月起成立「電子處方箋建置推動小組」，今年1月中旬正式完成首張電子處方箋開立。記者蘇健忠／攝影
台大醫院去年八月成立「電子處方箋建置推動小組」，今年一月中旬完成首張電子處方箋開立，一月底開始，該院遠距照護中心病人，全數適用電子處方箋至社區藥局領藥，完成院內系統與周邊社區藥局串接。衛福部健保署指出，全台僅四十九家藥局開放民眾持電子處方箋領藥，後續將輔導藥局使用。

台大醫院院長余忠仁表示，遠距醫療最後一哩路，常因領藥而卡關，台大醫院利用電子處方箋突破困境，以台大醫院行動服務ＡＰＰ為載具，病人可至社區藥局領藥，也可在ＡＰＰ上預約領藥時間，領藥當日僅需至醫院櫃檯或機台完成健保卡過卡作業，即可快速領藥。

健保署署長陳亮妤說，健保署持續推動電子處方箋，目前全國已有七三三家醫事機構完成審核，台北區有二○七家醫院完成準備作業，僅台大醫院完成技術審核後，克服法規、技術困難，讓病人真正領到藥，為全台首家可開立電子處方箋醫院。

陳亮妤說，不過，全台僅四十九家社區藥局可執行電子處方箋，健保署雲端醫療資訊系統計畫，將電子處方箋列為重點項目，盼提升藥局技術，避免醫院開出電子處方箋，病人到藥局卻領不到藥。

九十九歲病人家屬林先生指出，定期回診對照顧者是重大負擔，對高齡病人也很折磨，加入台大遠距醫療中心計畫後，近期母親腳部傷口出現狀況，經醫師通訊診療評估後，開立處方，他持電子處方箋至藥局領藥，不必再搬動母親前往醫院。

