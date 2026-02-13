衛福部急難救助專線春節不打烊 4專線用量統計曝…男性關懷專線打最少

衛福部社福相關緊急求助專線，「113保護專線」、「1957福利諮詢專線」、「1925安心專線」、「男性關懷專線」於春節持續提供服務，衛福部次長呂建德說，去年一整年4專線累計接線量高達30多萬通，為將資源順利提供給有需要民眾的關鍵連結點，民眾向專線諮詢後，專業人員會進一步安排諮詢、通報或協助，減少不幸事件發生。

呂建德今天前往慰勞值班人員，感謝專線人員堅守崗位，犧牲假期為民服務。他指出，在春節持續提供服務的專線電話中，提供民眾心理諮詢服務的「1925安心專線」，去年接線量最大，接獲12萬55通諮詢電話；提供家庭暴力、老人與兒少與身心障礙者保護、性侵害、性騷擾事件通報或諮詢的「113保護專線」，全年共受理8萬8741通電話。

提供急難救助、社會救助、老人與兒少與身心障礙者福利、特殊境遇家庭、國民年金保險等各項社會福利諮詢與通報轉介服務的「1957福利諮詢專線」，114年來電量達7萬5436通；提供男性民眾抒發情緒、家庭暴力問題諮詢服務的「0800-013-999 男性關懷專線」，去年只接到8690通求助電話。

呂建德表示，強化社會安全網計畫2.0今年上路，以家庭為中心、以社區為基礎，並透過擴大社會投資，提升支持與韌性。政府持續致力於打造一個完善的社會安全網，其中，專線就是將資源順利提供給需要的民眾的關鍵連結點之一，透過諮詢、通報或進一步協助，可減少不幸事件的發生。

今年春節連假這些專線電話「不斷線」。呂建德說，若發現有家庭暴力、兒少受虐或性侵害事件，可撥打「113 保護專線」、情緒困擾及心理壓力問題可撥打「1925 安心專線」，均維持24小時服務；若有社會福利問題、生活遭遇困難，可於上午8點至晚上10點撥打「1957福利諮詢線」；出現夫妻關係、親屬相處、親子教養難題的男性，則可於上午7點至晚上11點撥打「0800-013-999 男性關懷專線」。

「1966長照專線」去年接線量高達47萬7018通民眾來電，申請長照服務或諮詢相關事項，不過在春節期間接線服務暫停，民眾可利用市話、手機撥打1966長照專線並留下聯絡方式，於115年2月23日起會由專人主動聯絡。呂建德強調，年節期間如有長照服務需求者，可按照各縣市政府規定事前預約長照服務，使服務不中斷。