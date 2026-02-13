新北連碰高手這樣玩！大樂透百萬大紅包一次到手7注 700萬獎金入袋

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
以自選方式10連碰，一舉拿回7注大紅包，總獎金700萬元。圖／本報資料照片
以自選方式10連碰，一舉拿回7注大紅包，總獎金700萬元。圖／本報資料照片

大樂透春節加碼進入第2天，台彩統計，第1天（2月12日）全國各地共59家彩券行拔得頭籌開出春節大紅包、小紅包獎項，當中有2家彩券行都是同一天開出7注，一家在新北、一家在新竹，中和這位連碰高手，一次拿下7個大紅包抱回700萬元。

台彩指出，新北市中和區的「真好中彩券行｣開出7注春節大紅包，依據台彩系統資料紀錄，中獎的彩券是以自選方式一次投注10個號碼（即10連碰），並搭配多期投注，連續投注10期，單張購買金額為10萬500元，在加碼的第一期就幸運中獎，且對中的7注春節大紅包都是獨得百萬獎金，因此對中的獎金總額高達700萬元。

位於新竹縣湖口鄉的「金彩商行｣日前才售出刮刮樂「2000萬超級紅包」的第二個頭獎2000萬元，昨天(2月12日)晚上又同時開出1注春節大紅包和6注春節小紅包，該7注加碼獎項屬於同一張中獎彩券，也是以自選方式投注10連碰，單張購買金額為1萬500元，對中的1注大紅包和6注小紅包獎金總額合計為155萬元。

大樂透春節加碼額外加開的春節大紅包、小紅包獎項，只要對中大紅包9個獎號中的任6個，100萬元春節大紅包就到手，對中任大紅包獎號的任5個及小紅包獎號，就有10萬元獎金。

台彩表示，今（13）日開出的27組春節大紅包當中，有21組為一注獨得百萬元獎金，6組由2注均分，每注獎金50萬元；而春節小紅包獎項開出的30組中，則有26組由1注獨得10萬元獎金，其餘4組各有2注中獎，每注分得獎金5萬元。

紅包 春節 彩券行

