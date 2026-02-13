聽新聞
214情人節大樂透頭獎上看1.8億元 大紅包小紅包還有很多
大樂透春節加碼天天開獎，不過，13日開獎的大樂透，頭獎繼續摃，累積連4摃，預估下期（2月14日）銷售金額1.8億～2億元，頭獎累積獎金上看1.8億元。
2月13日大樂透中獎號碼為09、20、25、35、49、48，特別號47。
大樂透春節加碼還有大紅包小紅包，13日的獎號為01、06、18、23、25、28、33、37、40，小紅包獎號為48。台彩表示，本期大紅包開出27組，總中獎注數為33注，其中21組為單注中獎，6組為2注均分；本期小紅包開出30組，總中獎注數為34注，其中26組為單注中獎，4組為2注均分。
活動截至本期（2月13日）止，累積開出大紅包組數為51組，剩餘429組，累積開出小紅包組數為72組，剩餘728組，次期（2月14日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
