大樂透頭獎連4槓 下期獎金上看1.8億元

中央社／ 台北13日電
大樂透頭獎連4槓，下期獎金上看1.8億元。示意圖／AI生成
大樂透頭獎連4槓，下期獎金上看1.8億元。示意圖／AI生成

大樂透第115014期今晚開獎。中獎號碼為20、35、48、39、09、25，特別號47；派彩結果，頭獎槓龜，連4槓。

大樂透本期頭獎未開出，下期（14日）預估銷售新台幣1.8至2.0億元，頭獎累積金額預估上看1.8億元。大樂透本期貳獎也未開出。

2月13日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出27組，總中獎注數為33注，其中21組為單注中獎，6組為2注均分；本期小紅包開出30組，總中獎注數為34注，其中26組為單注中獎，4組為2注均分。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為51組，剩餘429組，累積開出小紅包組數為72組，剩餘728組，次期（14日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

春節大紅包：01、37、18、40、28、25、23、06、33，春節小紅包：48。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

紅包 大樂透

大樂透頭獎連4槓 下期獎金上看1.8億元

大樂透第115014期今晚開獎。中獎號碼為20、35、48、39、09、25，特別號47；派彩結果，頭獎槓龜，連4槓

